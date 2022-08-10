米雷颱風最快明生成！高壓「金鐘罩」護體 全台晴朗一週
原本位於日本南方海面上的低氣壓，今（10）日上午突然被日本氣象廳升格為「熱帶性低氣壓」，由於結構及強度都不大，讓國內不少氣象專家相當訝異，連中央氣想局長鄭明典都在臉書貼文認為「看起來不像颱風！」雖然如此，但這個熱低壓未來24小時內、最快明（11）日就可能被命名為今年第8號颱風「米雷」（Meari，北韓命名，原意為「回音」），未來將朝日本方向移動，對台灣沒有直接影響。至於第7號颱風「木蘭」即將登陸海南島，最快明日也會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣也沒有影響。氣象局表示，未來一週台灣處在太平洋高壓的邊緣，「類似金鐘罩護體」，不只兩個颱風各自遠離沒有影響，短期內連熱帶擾動發展訊號都很微弱，未來一週民眾要注意的反而是高溫及午後雷陣雨的影響。
由於今日午後熱對流發展時間較晚，目前嘉義以南地區有明顯降雨，氣象局在下午16時50分發布豪雨特報：對流雲系發展旺盛，提醒高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義、臺南、屏東地區及雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。預估午後雷雨會持續到晚間6時左右才會逐漸趨緩，民眾下班時段要注意天氣變化。
氣象局預報員黃恩鴻指出，明起到下週二（8/16）各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，由於吹東南風的關係，東南部地區及恆春半島偶有黎星短暫陣雨，不過午後對流發展會比較旺盛，西半部地區及東半部山區可能有局部短暫雷陣雨，特別提醒主要雨區以嘉義以南和大台北地區為主，明日午後中南部山區可能有局部較大雨勢發生機率，下週日（8/14）水氣稍微偏多，午後降雨情況也會比較明顯。
至於氣溫方面，由於高壓籠罩影響，各地白天氣溫明顯偏高，預估高溫可達攝氏33到35度。氣象局也續發布高溫資訊，明日中午前後台東縣地區為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率。宜蘭縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，提醒民眾外出注意防曬，並多補充水分以免中暑。
黃恩鴻說，短期內台灣附近的熱帶擾動發展都沒有很明顯的訊號，只有部分模式預估在下週四（8/16）之後在菲律賓東方海面上可能有擾動發展，但目前時間尚早變數仍多，氣象局會持續觀察。