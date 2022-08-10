夏日豔陽燒紅業績！瓦城7月營收破4.3億、年增近1倍
夏季連日高溫，又適逢暑假，全台各大百貨迎來人潮，也帶動餐飲內用市場持續升溫。連鎖餐飲集團瓦城泰統(2729)今（10）日公布7月營收，受惠於品牌遍布各大百貨優勢，七月營收達4.3億元，年增96.86%，創下疫情以來亮眼表現。同時進入暑期餐飲旺季，瓦城旗下品牌菜色受惠於夏天的泰式酸辣開胃料理，刺激了夏日疫後的消費味蕾，強勁拉升顧客回流，後續表現可期。
準消費者對冰品的需求隨氣溫升高而攀升，並搭上交通部推出「悠遊國旅」補助所帶動的出遊熱潮，集團祭出「歡遊美味大賞。好康三部曲」優惠活動，9月11日前，至旗下六大品牌內用消費不限金額，掃描活動QR Code就能領三大好康，包含【品買一送一即享券、RIMOWA抽獎憑證，以及將於9月12日推送至消費者LINE帳號的歡遊美食幸福招待券等優惠。其中以冰品買一送一即享券成功帶動了各品牌冰甜品的銷售，以7月推出的期間限定大嘴芒果冰、芒果汁等品項為例，成功吸引不少消費者，提升了客單價表現，對整體營收貢獻顯著。
另外，年度雙位數展店計畫持續進行，集團於7在新光三越高雄左營店開出高雄第2家「時時香」，同時也是今年開出的第4家新店，甫開幕即創佳績，挹注整體營收。另看準台南市場潛力，趁勝追擊，於8月在南紡購物中心再開立全台第65家「瓦城」，疫後隨即多點展店，在展店效益助攻之下，8月營收有望持續成長。
隨著內用消費頻率提升，集團表示，願意「善待自己」的客人增加，平均客單價也因此成長。集團將堅持「FEST」四大指標，包含美味餐飲（Food）、舒適環境（Environment）、細緻服務（Service）及品牌信賴（Trust），持續為顧客優化用餐體驗。另針對即將到來的節慶檔期，集團亦同步加大行銷力度，積極籌備眾多優惠活動，藉此提升市場競爭力以及顧客回訪率，進而推動下半年營收，後市可期。