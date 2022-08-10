鳳眼妹身材超辣！一看激似「花木蘭原版」 網揪驚人背景
迪士尼動畫《花木蘭》紅遍全球，而女主角花木蘭的細長雙眼、烏黑直髮造型令人印象深刻，也曾翻拍成真人版，找來中國女星劉亦菲飾演，卻一度被認為外型差別太大。而近日PPT表特版PO出一張「真人花木蘭」的美照，照片中女子99%激似動畫版女主角，瞬間引起暴動：「根本像從電視裡走出來！」
PPT表特版一篇以「花木蘭腹肌」為題的文章，近來引發熱議，原來是一名亞裔臉孔的女子長相99%激似動畫版的花木蘭，不只擁有烏黑長直髮、細長鳳眼、潔白牙齒以及健康小麥膚色，連笑起來的模樣都神似動畫版的花木蘭；不僅如此，這名亞裔女子也擁有健美的身材，穿著性感大方，常不吝嗇秀出結實腹肌，完美身材讓人看得目不轉睛。
而網友也神出這名正妹的IG，名叫Emma Mei-Li，擁有11萬粉絲追蹤，畢業於美國知名學府南加州大學的她，目前是一名遊戲實況主和Cosplayer，也引來許多網友驚呼「典型的東方美人風格欸好美」、「什麼啦超級像的」、「這來演花木蘭比劉亦菲好」、「花木蘭本人」、「這比那個迪士尼的還讚欸」。
事實上，迪士尼動畫《花木蘭》要翻拍真人版時，女主角的人選一度引起外界猜測，也讓不少網友提出心中最佳理想「唯一支持胡婷婷出演花木蘭」、「不是胡婷婷就不看了啦」、「唯一推薦胡婷婷」，不過最終還是由劉亦菲擔任女主角，而這次也有不少網友再度出聲，表示「唯一支持胡婷婷」，可見不少擁護者。