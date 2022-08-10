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徐國勇南下慰問雄警　下達查賄制暴確保落實選務工作指令

▲內政部長徐國勇今天代表行政院長及總統南下高雄市警局慰問高市警察同仁。（圖／高雄市警局提供 ）
▲內政部長徐國勇今天代表行政院長及總統南下高雄市警局慰問高市警察同仁。（圖／高雄市警局提供 ）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-10 17:56:46

內政部長徐國勇今（10）日代表總統及院長南下高雄慰問高市警察同仁。徐國勇表示，查賄制暴一定會面臨很多地方壓力，要求警方加強蒐報賄選情資提醒犯罪集團已運用數位貨幣、第三方支付等方式，規避警方查緝，他強調科技偵查是未來打擊犯罪的關鍵。

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▲內政部長徐國勇今天南下高雄市警局，下達查賄制暴確保落實選務工作指令，要求警方在選期維護參選人安全。（圖／高雄市警局提供 ）
▲內政部長徐國勇今天南下高雄市警局，下達查賄制暴確保落實選務工作指令，要求警方在選期維護參選人安全。（圖／高雄市警局提供 ）
徐國勇今天代表總統及行政院長前往高雄市警局，慰問員警選舉期間對辛勞維安工作除向警察表達感謝及祝福，並頒發選舉治安維護整備工作加菜金，聽取高雄市警察局長林炎田簡報選前查賄制暴及治安維護工作。

徐國勇表示，查賄制暴一定會面臨很多地方的壓力，但這是警察的天職，公平的選舉是自由民主的根基，也是臺灣能在國際立足的基礎，具體要求警察同仁加強布雷蒐報賄選情資，確實保密並積極偵辦。

徐國勇認為，科技偵查是未來打擊犯罪的關鍵，現在的犯罪集團已運用非現金之數位貨幣、第三方支付等方式規避警方查緝，為向上溯源確實斬斷金流，一定要落實員警科技偵查的基礎教育，並要求持續執行肅槍、緝毒專案，列為選前淨化治安的重點。

徐國勇也指出，近來混合式毒品日趨氾濫，務須加強防範，新興毒品不僅戕害年輕人身心健康，也是對國家民族重大的危害，傷害國家、社會法益，應嚴加查辦。

徐國勇也強調，打擊詐欺長期以來一直為政府重點工作，現今詐騙集團甚至結合妨害自由，以人為對象，將國人騙赴柬埔寨等東南亞地區施以拘禁、凌虐、販賣器官、抽血，甚至質押轉賣使國人成為奴隸或要求贖金，這是極其嚴重的犯罪，已經造成國人對治安的憂慮，這些犯罪集團在國內一定有共犯或接應者，請警察同仁要積極偵辦，讓全體國民有免於恐懼之自由。

▲內政部長徐國勇南下高雄市警局頒加菜金 。（圖／高雄市警局提供 ）
▲內政部長徐國勇南下高雄市警局頒加菜金 。（圖／高雄市警局提供 ）
徐國也說，距離年底地方公職人員選舉僅剩107天，各警察機關應全面防制任何組織假藉政黨或宗教等名義，以金錢或暴力介入選舉，尤其應嚴防境外勢力的滲透及假訊息影響選舉等行為，任何可能影響選舉的犯罪，均應深入查處、向上偵辦。

徐國勇也特別以日本前首相安倍晉三遇襲身亡事件，要求所有警察對於維安工作應以最嚴密、最小心的心態，魔鬼藏在細節，應縝密維安部署，確保警衛萬全。另對於候選人人身、住居所、各式競選造勢活動與處所、投開票所、選票印製及護送等維安工作，各警察機關亦應落實各項整備工作。

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