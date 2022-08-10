徐國勇南下慰問雄警　下達查賄制暴確保落實選務工作指令

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徐國勇表示，查賄制暴一定會面臨很多地方的壓力，但這是警察的天職，公平的選舉是自由民主的根基，也是臺灣能在國際立足的基礎，具體要求警察同仁加強布雷蒐報賄選情資，確實保密並積極偵辦。
徐國勇認為，科技偵查是未來打擊犯罪的關鍵，現在的犯罪集團已運用非現金之數位貨幣、第三方支付等方式規避警方查緝，為向上溯源確實斬斷金流，一定要落實員警科技偵查的基礎教育，並要求持續執行肅槍、緝毒專案，列為選前淨化治安的重點。
徐國勇也指出，近來混合式毒品日趨氾濫，務須加強防範，新興毒品不僅戕害年輕人身心健康，也是對國家民族重大的危害，傷害國家、社會法益，應嚴加查辦。
徐國勇也強調，打擊詐欺長期以來一直為政府重點工作，現今詐騙集團甚至結合妨害自由，以人為對象，將國人騙赴柬埔寨等東南亞地區施以拘禁、凌虐、販賣器官、抽血，甚至質押轉賣使國人成為奴隸或要求贖金，這是極其嚴重的犯罪，已經造成國人對治安的憂慮，這些犯罪集團在國內一定有共犯或接應者，請警察同仁要積極偵辦，讓全體國民有免於恐懼之自由。
徐國也說，距離年底地方公職人員選舉僅剩107天，各警察機關應全面防制任何組織假藉政黨或宗教等名義，以金錢或暴力介入選舉，尤其應嚴防境外勢力的滲透及假訊息影響選舉等行為，任何可能影響選舉的犯罪，均應深入查處、向上偵辦。
徐國勇也特別以日本前首相安倍晉三遇襲身亡事件，要求所有警察對於維安工作應以最嚴密、最小心的心態，魔鬼藏在細節，應縝密維安部署，確保警衛萬全。另對於候選人人身、住居所、各式競選造勢活動與處所、投開票所、選票印製及護送等維安工作，各警察機關亦應落實各項整備工作。