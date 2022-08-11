炎亞綸狂換1500萬造型 20個名牌力挺「米蘭總部直送」
炎亞綸主演的邪教犯罪影集《我願意》正在熱播中，劇中他飾演國際巨星費慕淇，造型團隊找來Bvlgari、Tiffany&Co.、LV、Piaget 、mikimoto、Sandro、MSGM、Fendi等超過20個國際精品品牌加持，服裝加珠寶總金額超過1500萬台幣，打造44套服裝，入邪教前每集至少換10套服裝以上，甚至他首集演唱會中服裝，更是砸重金依正常演唱會規格訂製。
炎亞綸造型師RINA透露，這是一線精品品牌第一次全力支持台劇，甚至直接從米蘭總部直接寄當季衣服支持，她形容以往從沒有品牌這樣支持台灣劇組與藝人，有些精品就支持價值上百萬服飾，炎亞綸戲中行頭已是目前台灣時裝劇頂流造型配置，儼然成為台劇天花板。
炎亞綸坦言，《我願意》飾演角色費慕淇因經紀人意外身亡後，變得相當沒有安全感，因此需要更多的珠寶配件來包裝自己，藉此掩蓋不安的內心，讓自己的狀態看起來華麗而不受威脅，他認為該角與劇中的世界觀抽離，習慣塞滿日程，透過忙碌工作來展現自我價值，卻忘了用真實情感去明瞭各種情誼，好像其餘的自己不被他人喜歡。
他鼓起勇氣在平台第一次認真觀看自己的作品，「我害怕，那時候的我，毫無保留，醜惡的、軟弱的、裝會的、嫌惡的、勢利的，我甚至是在拍攝期間沒有看過任何一次回放螢幕的，我知道我在詮釋著上述那些負面的形容詞，所以一直到今天深夜，終於攢夠勇氣，好好的看看這部作品。」炎亞綸很有感：「原來我真的能大聲的說出我真的很驕傲我有參與《我願意》這部作品，好滿足，滿足於我終於能在影視圈有部可以興奮的推薦給大家的作品，不知道你願意也來看看嗎？」