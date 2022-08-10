《原子》林佳辰姊弟合照曝光 洩她分手被罵「皮在癢」
因男團選秀節目《原子少年》暴紅的「Ending妖精」林佳辰，超高顏值和唱跳實力深獲粉絲喜愛，在beanfun!人氣投票名次居高不下，連姊姊都因此備受矚目，曾在節目亮相引起轟動，姊弟倆神複製的清秀臉孔，讓外界非常驚豔，林佳辰接受《NOWnews今日新聞》專訪時，表示會找時間和姊姊合體亮相，把家人介紹給粉絲，果然如約履行，在限時動態曬出一段姊弟打鬧影片，笑稱是生活日常，相愛相殺的模樣讓人笑翻。
原子少年們日前做團綜活動，故意惡作劇整林佳辰，笑說要群起追求他姊姊，一度讓姊控的他爆氣發言，但姊姊心儀的卻是土星呂植宇，林佳辰極為愛護家人，表態不會特別撮合，讓他們自由發展，接受媒體專訪時，還不經意透露姊姊去年分手，目前是單身狀態，歡迎荷包滿滿、出手慷慨大方的「姊夫」來追求，可以愛屋及烏好好照顧他。
林佳辰笑稱，約24歲的姊姊已經年紀「老大不小」，感情事要自己處理，讓姊姊忍不住虧弟弟「是不是皮在癢，給我注意一點」，不過護弟心切的她，只要是林佳辰隸屬的地球組活動，都會親臨現場支持，也現身西門町廣場和林佳辰的看板合照，相當以他為榮。林佳辰2019年獲得新光盃街舞大賽團體冠軍時，姊姊在IG寫道「以前可能只覺得有弟弟很方便，可以幫忙跑跑腿、搬東西，現在覺得有你這個又高又帥又會唱歌又會跳舞，還很愛跟我借錢的弟弟很驕傲」，為他的表現豎起大拇指。