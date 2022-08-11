房市／超前同學不迷惘！信義房屋蔡昀蓉23歲已年薪百萬

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蔡昀蓉表示，自己去年畢業，但109年3月大學三年級下學期時即到南港重劃店，起初擔任業務助理，開始接觸第一線，了解社區及整個買賣的完整流程，9月時正式轉為業務，因為對自己的期望很高，也給了自己很大的壓力，擔心客戶是否會因為年齡小而所質疑，後來發現，即使年齡小，若是有超越年齡的談吐，反而有機會獲得高度認可。
而她先天的談吐、應對就比較超齡，在擔任業務助理時，也同時準備不動產經紀人考試，學習專業知識，彌補自己年資的不足，當被客戶問倒時，「不要慌張，冷靜的找帶領她的師傅求救」，也讓她度過一次次的考驗。
她感念的說，新人時期一路上遇到貴人，例如有一名商圈屋主，就如同爸爸一般照顧她，給了他2間專任委託，期間無論同業怎麼以價格誘惑都不為所動，但屋主仍然相信她的專業建議，陸續委託她賣了三間房屋，她後來才知道，企業主過去遇到的業務，大多善於說話，但反而容易給企業主壓力，而她剛入行，誠懇有親和力，獲得屋主信賴。
每月面臨業績壓力，一開始也每天過得膽戰心驚，蔡昀蓉說，她調整自己的心態，除了隨時歸零學習，在努力之餘，也順其自然，也許現階段尚未有成績，但只要持續累積就不怕沒有好成果，心態對，持續做就對了。
蔡昀蓉也推薦剛出社會的新鮮人可以到信義房屋嘗試高挑戰性工作，公司給予新鮮人很好的環境，可以自由又安穩的發展自己，做業務就如同交朋友，可以認識到不同領域的人事物，能幫他們處理人生大事，其實是件不簡單也不可思議的事，且薪水沒有天花板，想要什麼樣的薪水可以自己爭取，年薪百萬，確實不是夢。
以蔡昀蓉為例，當同學在茫然畢業後要做什麼工作，挑選怎樣的條件較符合時，她已不用煩惱這些，可以有更多的時間及空間追逐自我成就及生活品質。