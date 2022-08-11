房市／台馬地方創生線上交流會　行銷鄉鎮魅力

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台馬首場交流會於7月31日晚間舉行，由陳美伶和顏能通、柯勇全、任聿新三位董事參與，以及來自台灣與馬來西亞關心地方創生現況的民眾線上參與。第一場交流會主題「地方創生始於社區扎根」邀請台馬兩國長期投入社區營造的台南山海屯社會企業執行長許明揚和馬來西亞柔州「麻河時光」創辦人張國強聊聊在地方蹲點會面臨的課題，例如如何透過社區營造組織，優化了老街區的生活環境、提升老街區人潮並整合在地業者推動觀光產業，推展地方創生的新生活運動。
許明揚更分享老屋改造經驗並結合實境體驗，並認為文化資產的虛實整合已成為未來十年的重要議題；張國強則分享精采的在地媒體創辦雜誌經驗，幫助社區居民找到文化自信。兩位與談人雖然分屬不同國家文化，但都認為幫助社區就是幫助自己，社區營造要像流域的概念一樣互助而非單打獨鬥。
2022「小地方大未來」台馬地方創生跨國線上交流會，自7月至12月將舉辦6場次，邀集台馬12位地域實踐者來進行跨國線上交流，主題涵蓋社區營造、地方創生、老屋活化、產業轉型、地方品牌、職人工藝、循環經濟等，讓台灣了解自身的文化優勢及地方內容，也看見馬來西亞觀光資源以外，更深度的人文社會脈絡，歡迎關心地方創生與城鄉永續發展的朋友免費報名參與。第二場「特色遊程設計從挖掘地方DNA開始」即日起開放報名。