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三星新智慧錶曝光！新增「Pro」產品線　加入GPS不怕迷路

▲三星今(10)日發表最新智慧穿戴，包含 Galaxy Watch 5系列和Buds2 Pro耳機。（圖／記者葉政勳攝)
▲三星今(10)日發表最新智慧穿戴，包含 Galaxy Watch 5系列和Buds2 Pro耳機。（圖／記者葉政勳攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-10 21:08:432022-08-10 21:13:22

三星今(10)日正式發表全新穿戴裝置，包含Galaxy Watch 5以及主打高階用戶的Galaxy Watch 5 Pro，同步登場的還有Galaxy Buds2 Pro真無線藍牙耳機，《NOWnews今日新聞》實際上手體驗，Galaxy Watch 5兩款手錶都具配置藍寶石鏡面更加堅固，且配備新款三合一 BioActive 感應器，而且加入GPS，續航力可維持20小時；至於Galaxy Buds2 Pro真無線藍牙耳機體積較前一代減少15%，主動降噪也比前一代多隔絕40%，表現相當強悍！

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三星智慧手錶全新的產品線「Pro」曝光　

穿戴裝置逐年升溫，尤其以智慧手錶預計從今年到2028年預計將以21.5％複合年增長率成長。為了更迎合重度運動愛好者的需求，穿戴裝置新增一條全新的產品線「Pro」。這次Galaxy Watch 5兩款手錶都具配置藍寶石鏡面更加堅固，且配備新款三合一 BioActive 感應器。支援匯入 GPX格式・讓用戶能下載喜愛的登山路線、創意路跑地圖等，並透過指向導航功能，手錶震動、語音等方式，提醒使用者轉彎或路線變更。

此外，﻿Galaxy Watch5 Pro 具備全新追蹤返回路線（Trackback route）功能・能透過 GPS 定位記錄走過的路徑，野外運動不怕迷路，可以透過手錶直接返程。

Galaxy Watch5 系列充電速度較前代提升 30%、Watch5 電池容量增加13％。Galaxy Watch5 40mm版本電池容量為 284mAh，44mm 版本電池容量則為 410mAh。此外，Galaxy Watch5 Pro 電池容量為 590mAh・日常使用可達80 小時續航；開 GPS時則能維持20 小時續航力。

Galaxy Watch5推出藍牙與 LTE 兩種版本、44mm 及 40mm 兩款尺寸，邊框採鋁合金材質，藍牙版售價 279元美金起，約8380元台幣、LTE 版售價 329 元美金起，約9882元台幣。Galaxy Watch5 Pro 推出藍牙與 LTE 兩種版本、45mm 單尺寸 ，邊框採鈦金屬材質，錶帶為Ｄ型磁扣運動錶帶，藍牙版美金售價 449元美金起，約13486元台幣 ，LTE 版售價 499元起美金，約14988元台幣。將於8 /26 起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。

Galaxy Buds2 Pro 真無線藍牙耳機　降噪效果優異

同步登場還有Galaxy Buds2 Pro 真無線藍牙耳機，耳機體積較前代 Galaxy Buds Pro 減少 15%，且為首款搭配三個高訊噪比麥克風的 Buds 系列，主動降噪比起上一代多隔絕 40%的噪音，也比上代加大2倍抗風罩。

Galaxy Buds2 Pro 支援 Hi-Fi 高保真音質，位元率從 16bit 提升至 24bit ，意即多 256 倍音頻，可聆聽更多細節；此外360 音訊支援 Dolby Atmos 從雙聲道提升至多聲道(5.1ch/7.1ch)，並搶先支援藍牙 5.3 連線，聆聽歌曲更零時差。

電池續航方面，開啟主動降噪狀態下耳機本體可達 5 小時播放時間，含充電盒續航 18小時；若關閉主動降噪，耳機續航可達8 小時，含充電盒可維持 29 小時續航，具備IPX7 防水防塵等級，售價 229.99元美金起，約6908元台幣，將於8/26於特定市場上市，台灣上市計畫未定。

▲三星 Galaxy Watch 5 Pro（圖／記者葉政勳攝)▲三星 Galaxy Watch 5 系列配置全新的BioActive 感應器，提供更靈敏的感測能力。（圖／記者葉政勳攝)

▲Galaxy Watch5 Pro 具備全新追蹤返回路線功能・能透過 GPS 定位記錄走過的路徑，野外運動不怕迷路，可以透過手錶直接返程。(圖／記者周淑萍攝)
▲Galaxy Watch5 Pro 具備全新追蹤返回路線功能・能透過 GPS 定位記錄走過的路徑，野外運動不怕迷路，可以透過手錶直接返程。(圖／記者周淑萍攝)

▲三星 Galaxy Watch 5（圖／記者葉政勳攝)
▲三星 Galaxy Watch 5 Pro是三星針對智慧錶加開的產品線，目前鎖定在熱愛運動的族群。（圖／記者葉政勳攝)
▲三星 Galaxy Watch 5（圖／記者葉政勳攝)
▲三星 Galaxy Watch 5 有兩種尺寸，提供多元的配色選擇。（圖／記者葉政勳攝)
▲三星 Galaxy Buds2 Pro真無線藍牙耳機（圖／記者葉政勳攝)
▲三星 Galaxy Buds2 Pro真無線藍牙耳機。降噪能力提升40％。（圖／記者葉政勳攝)

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