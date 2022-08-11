連天王製作人都愛BTS！見真人秒變迷弟 喜歡到刺青臉上
樂壇天王製作人班尼布蘭柯（benny blanco）過去曾替許多巨星包括小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜（Ariana Grande）等打造出無數排行金曲，近日他與南韓天團防彈少年團BTS其中的成員Jin、智旻（Jimin）、V 與柾國（JungKook），以及饒舌天王史奴比狗狗 （Snoop Dogg）首度跨國合作推出全新單曲《Bad Decisions》，成為熱門話題。近日班尼為了宣傳新歌，在自己的TikTok上傳了一部將歌曲QR Code刺在臉上的影片。
班尼布蘭柯在《Bad Decisions》發行後於IG上發布一篇感性長文，他先是在文章內表示很開心能和史奴比狗狗再次合作，接著闡述自己愛上防彈少年團的過程，「去年我去看他們的演唱會，也有幸能和他們見上一面，就開始超迷他們！不知道為什麼跟防彈待在同一個房間時，我超級緊張，就好像變成在等偶像簽名的小迷弟，他們讓我再次感到既青春又興奮。」
另外班尼也大讚防彈少年團是他一起合作過的藝人中，最善良也最認真的，「他們的工作態度真的無與倫比，現場演出更是每個人都應該立刻去朝聖的！」同時他也感謝防彈的粉絲們的支持。在歌曲MV中，班尼布蘭柯也以防彈少年團的迷弟樣貌本色出演。
班尼在TikTok上用影片紀錄刺青過程，他表示自己從來沒有刺過青，雖然沒有想像中痛，但刺完後依然感覺整個頭部還在震動，更搞笑說：「現在所有拍我的人，都會直接被導去聽歌，我贏了！」不過因為影片經過剪接，讓人難以判斷是真的刺青還是紋身貼紙。