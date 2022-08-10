三星新摺疊機Fold4、Flip4曝光！轉軸零件減半耐操20萬次

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台灣三星也同步分享了台灣使用者輪廓，以Z Fold 3來看，男性佔約7成，大螢幕與多重視窗是關鍵功能，且超過7成用戶表示會用Fold3取代平板使用。消費者回饋的部分，期望摺疊機也能兼具更好的相機畫質。而在Z Flip3上觀察到男女用戶約佔各半。喜歡的原因為尺寸輕巧、免手持就能享受自拍，特別受到34歲以下用戶歡迎。55%用戶會運用摺疊機帶來的免手持自拍優勢進行視訊通話。
Galaxy Z Fold 4售價1799.99元美金起，約54072元台幣，8/26起於特定市場上市，台灣上市計畫未定，有灰綠色 、黑色及米色三色可選擇。快速體驗並整理5項產品新亮點：
亮點1：轉軸零件少一半
台灣三星電子行動與資訊事業部產品經理吳思賢表示，這次轉軸將原本的體積減少一半，藉此讓Z Fold 4封面和內頁螢幕占比都有提升，封面6.2吋增加2.7mm，內頁7.6吋則增加3mm可視面積更大，機身更輕薄、耐用度再升級，重量較前代的271g減輕至 263g，整體操控體驗提升。
亮點2：鏡頭提升至旗艦規格
在三星內部的調查發現，不少摺疊機用戶對於相機有高度需求，希望能提升拍攝品質。Fold4在廣角鏡頭提升至5,000 萬畫素；遠距鏡頭也能支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，進光量提升23%，提高夜拍細節，官方表示，相機等級相當於目前S22系列的高規。
亮點3：S Pen進化
S Pen是三星的重點配件，這次在Fold4上更加靈活運用，新增文字擷取功能，透過 Al 自動分析擷取圖像文字内容就能啟動相關應用程式如：Al偵測用戶正在擷取電話資訊時，就會自動建議開啟電話應用程式進行撥號。
亮點4：螢幕下鏡頭更隱形
展開內頁後的螢幕下鏡頭2.0(UDC)為400萬畫素，這次鏡頭更隱形且畫素密度比上一代提升1.4倍。同時內頁螢幕採用超薄可摺式玻璃，強度提升45%；機身外側升級搭載高強度 Gorilla Glass Victus+。
亮點5：Flex模式
新增TouchPad 功能，機身於摺疊狀態時，用戶能在下方螢幕快速直觀調整亮度、音量數值等，更貼近PC體驗。
除了有大螢幕的Fold4 之外，還有Galaxy Z Flip4，售價為999.99元美金，約30040元台幣，相較於上一代在國外售價起跳價貴了50元美金，約1500元台幣，但台灣售價未定，是否價格會一起往上拉抬目前還未定。共推出石墨黑、紫色、粉金、藍色共4種顏色選擇，預計8/26起於特定市場上市，台灣上市日未定。
Galaxy Z Flip4這次在封面螢幕上大做文章，封面螢幕不用打開就能查訊息、回覆、設定功能、小工具可加入三位快速聯絡人，且能直接啟動人像模式拍攝。在Flex模式下能支援更多功能，像是懸浮面板、手勢操控等。同時解決消費者對於電量的焦慮，Flip4電池容量從3300mAh升級到3700mAh，且支援25W快充。相機部分，搭載兩顆1200萬畫素主鏡頭，後置廣角鏡頭感光元件提升，帶來65%亮度提升，OIS提高夜間錄影效果。