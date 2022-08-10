《初戀》柯震東密會被發現！媽媽怒喊一句話「超情勒」
電影《初戀慢半拍》今（10）日公開幕後花絮角色篇，四位主演徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳分享拍攝期間的秘辛，片中柯震東沒戀愛經驗，生日時表哥侯彥西送他到旅館開箱「初體驗」大禮，沒想到卻意外喜歡上旅館副理徐若瑄，花絮也曝光徐若瑄、柯震東在旅館密會，氣氛正好時候，媽媽于子育突然登門怒吼，讓剛萌芽的姐弟戀受阻，個性內向的柯震東得挺身護愛，才有可能修成正果。
演員們提到拍攝秘辛，不約而同提到片中最驚心動魄的「旅館突擊」重頭戲，當徐若瑄和柯震東跳著華爾滋時，媽媽于子育竟破門而入，看到兒子柯震東愛上姐姐徐若瑄，瞬間失控大喊：「你就是要我難過是不是！」把控制慾超強、時常情緒勒索家人的媽媽演得生動，柯震東認為于子育的狀態真的非常入戲：「小洪的爸爸早逝，媽媽美玲生活重心就落在兒子小洪身上，子育姐有演出那種又像媽媽、又像情人的感覺，已經超過一般認知的媽媽該有的掌控慾。」坦言這類型和自己的媽媽反差蠻大。
戲外徐若瑄、于子育是交情超過20年的好朋友，這次為戲撕破臉，于子育以媽媽身份登門嗆聲，歇斯底里狂飆徐若瑄，害怕衝突爭執的柯震東更被逼到角落，誇張程度讓徐若瑄直呼：「一定要這樣子嗎！」也忍不住頻頻笑場：「那個笑穴一被點開的時候，真的需要一點時間重新進入角色，忘記她是于子育！」于子育搞笑說：「因為是好朋友，就算導演到時候要求扯頭髮、抓胸部，我們都覺得很興奮，覺得說就來吧！」
導演陳駿霖則稱讚因為于子育本人是討喜的演員，雖然片中常做出令人討厭的行為，卻不會真的造成反感，反而有種讓觀眾會心一笑的荒謬感。
柯震東在電影《初戀慢半拍》首度配對徐若瑄，柯震東表示徐若瑄和角色「樂樂姐」同樣友善熱情，拍戲時徐若瑄會像樂樂姐一樣、關心大家狀況，私下互動和戲裡相近，片中徐若瑄愛跳華爾滋舞，柯震東為此在開拍前特別去上舞蹈課：「我其實上蠻多堂課，最難的是記腳步，第一階段是我完全不會跳，第二階段開始獨舞，第三階段才是雙人對跳。」