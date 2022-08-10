獨／網紅模仿「阮月嬌」事件發酵 專家：台灣需要對話
知名網紅阿翰模仿「阮月嬌」業配家樂福廣告案在近期受到關注，起因於台灣越裔總會總會長陳凰鳳2日向家樂福發出一封公開信，她表示，收到新住民社團連署反映，指家樂福以嘲諷越裔新住民形象和口音的中元節促銷廣告大事宣傳播放，讓新住民朋友情何以堪。而阿翰也在日前發表聲明，指出自己的初衷只是想詮釋常吃的越南河粉店老闆娘，引起網友正反兩派的意見。
今日新聞記者獨家訪問到臉書社團「挺移工」中，不願具名的新住民議題資深研究員，他認為：「阿瀚本身平常影片沒有問題，但放上不同的宣傳平台，就有不恰當的地方。支持者反應過於激烈，抓到理由就隨便謾罵陳凰鳳，更是凸顯台灣社會的種族問題，從來沒有真正嘗試解決。沒有法律保障弱勢，人民族群觀念也不足，沒有法律保障弱勢，人民族群觀念也不足，正凸顯越南族群在台灣的弱勢。」
「一點是台灣社會沒有包容不同族群的聲音，真正該負責或被抗議的應該是家樂福，而不是阿翰。另一點是廣告種族歧視問題歷史悠久有很多地方探討，沒有往前延伸的討論無法達到問題核心。我覺得問題不在口音，是在讓越南裔角色扮丑角，而且以越南新住民來講，台詞文法不會有婆婆平安之類的奇怪文法，因為越語文法跟中文相近，新住民通常也是學一整句話而不是單詞拼起來。」研究員指出，像國民政府剛來台灣時，為了推行國語，也會讓丑角扮演講台語者或方言者，由於台灣人多數人會台語或方言，因此當時有人提出抗議，然而當事件發生在現代少數族群，即新住民身上時，卻沒人出來抗議，甚至還有網友抨擊少數族群代表之一的陳鳳凰，研究員認為這就是一種歧視。「台灣長期有歧視東南亞人的觀念，且不分黨派、老少和階級。但大部分人不願意承認，或者根本沒有意識到。」研究員最後推薦讀者觀看《台灣人看移民政策有地域之別嗎？來自問卷實驗法的啟示》一文，可以更加理解新住民的處境。