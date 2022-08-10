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《原子》須弘道竄升180高富帥　小鮮肉宣告單身拚事業

▲水星見面會表演〈Little Bomb〉，站在C位的須弘道已經是180公分的少年。（圖／野火娛樂提供）
▲水星見面會表演〈Little Bomb〉，站在C位的須弘道已經是180公分的少年。（圖／野火娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-10 20:23:252022-08-10 21:24:57

欣賞養成系偶像長大的快樂，在《原子少年》就能深刻體會！海選初期年僅14歲的「忙內」須弘道，是80位選手裡年紀最小的成員，卻有驚人幅度成長，經過近2年時間訓練、比賽，不僅舞台魅力激增，身高竟從168竄升到180公分，成為水星團裡最高的成員，擁有俯視其他哥哥的視野，穿著酷帥西裝在舞台上表演，一雙大長腿直接踩到了姊姊粉的心上，被眾人誇讚一夕之間長成了高富帥，他笑笑說不敢當，「都是爺爺遺傳的好」。

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▲「水星」成員黃莑茗（左起）、李秉諭（貢丸）、林毓家、須弘道、盧佾暘加盟種子音樂。（圖／種子音樂提供）
▲「水星」成員黃莑茗（左起）、李秉諭（貢丸）、林毓家、須弘道、盧佾暘加盟種子音樂。（圖／種子音樂提供）
▲須弘道私下學吉他4年。（圖／須弘道IG）
▲須弘道私下學吉他4年，自彈自唱非常迷人。（圖／須弘道IG）
外型靦腆的須弘道，7月17日參加《NOWnews今日新聞》的原子少年總決賽直播，看見2年前試鏡影片裡的生澀模樣，羞赧到直接奪門而出，當初是演唱主題曲〈原來的少年〉的高音擔當，如今變聲成性感低沉的魅力嗓音，讓人刮目相看。他在節目裡表現同樣有目共睹，從〈Freaky Love〉的可愛弟弟，一路成長到〈小丑的制服〉、〈Ice Cube〉的帥氣舞擔、表情張力十足，在Dcard論壇被網友形容是「全能ACE王牌」，未來表現可期。

▲須弘道（左）在初舞台訓練時，身高僅168公分。（圖／野火娛樂提供）
▲須弘道（左）在初舞台訓練時，身高僅168公分。（圖／野火娛樂提供）
▲經過1年多訓練，須弘道（右）舞蹈實力快速進步。（圖／野火娛樂提供）
▲經過1年多訓練，須弘道（右）舞蹈實力快速進步。（圖／野火娛樂提供）
決賽當天，須弘道媽媽到場錄影，無意間印證了他是個天賦型選手，從小會跟著音樂唱唱跳跳，但多數都在打籃球、網球等球類運動，直到14歲加入《原子少年》，才開始接受專業唱跳訓練，也許是熱愛運動緣故，肢體協調性絕佳的他，短時間舞蹈實力進步快速，甚至在凌晨3點指導同團選手唱歌，互相切磋歌藝，燃燒滿滿團魂，讓媽媽感動落淚，稱讚兒子真的長大了，非常有團隊的向心力。

自律的男孩有多可愛？媽媽透露須弘道不管訓練多晚、多累，從來不曾抱怨，是個獨立的少年。須弘道則說自己一旦想要做好某件事，就會全力以赴，從小接受鋼琴、吉他訓練，不是父母要求，而是自己喜歡，學了4年吉他，雖沒機會在節目上展現，其實他私下自彈自唱的實力其實不輸大哥哥們，希望未來能讓粉絲看到。

▲須弘道在金水聯盟演唱〈不為什麼〉，展現歌唱實力。（圖／須弘道IG）
▲須弘道在金水聯盟演唱〈不為什麼〉，展現歌唱實力。（圖／須弘道IG）
▲水星表演〈Little Bomb〉顛覆昔日印象，雙手交叉成為須弘道的招牌手勢。（圖／須弘道IG）
▲水星表演〈Little Bomb〉顛覆昔日印象，雙手交叉成為須弘道的招牌手勢。（圖／須弘道IG）
須弘道在《小丑的制服》表演裡，邪惡表情極具張力，入戲的肢體表現令人驚豔，他在IG釋出一張小時候的照片，跟舞台表情一模一樣，打趣說原來從小就在練習表情，非常搞笑，其實每回上台前，觀眾看到的都是水星團員打鬧的開心模樣，其實團員私下沒少花過功夫，須弘道表示，都會對著鏡子努力練習表情、肢體，得知粉絲高度讚賞，反而有點害羞。

▲須弘道穿上帥氣西裝表演〈小丑的制服〉，讓姊姊粉拚命刷直拍。（圖／須弘道IG）
▲須弘道穿上帥氣西裝表演〈小丑的制服〉，讓姊姊粉拚命刷直拍。（圖／須弘道IG） 
▲須弘道表演〈小丑的制服〉表情張力十足，原來是小時候就練過了。（圖／須弘道IG）
▲須弘道表演〈小丑的制服〉表情張力十足，原來是小時候就練過了。（圖／須弘道IG）
▲水星燃炸舞台。（圖／野火娛樂提供）
▲水星以〈Ice Cube〉燃炸舞台，須弘道舞蹈實力受肯定。（圖／野火娛樂提供）
就讀美國學校的須弘道英文流利，中文仍在努力加強，被問及似乎較少接受媒體訪問，他坦言很喜歡聊天，但會擔心說不好，不能流暢表達想說的意思，以前上過作文課、現在會看新聞報導學習成語、希望能越來越好；連每次社群平台發文，都會事先讓公司同事過目，確認想給粉絲看到的都是完美呈現的自己，只能說水星少年們對自我的要求，都是非常高標準！

凡事都要盡力做好，謹守學生本分的他，透露粉絲常會看到他隨身攜帶電腦，就是為了寫作業，既然要兼顧比賽，他就會盡力把兩邊工作都努力完成，絕不輕忽學習。暑假想練網球，他同樣每天5點起床、6點到球場，大汗淋漓打了2小時，每週4天從不懈怠，《原子》節目結束後，練球、浮潛、旅遊和商演、見面會，幾乎塞滿了他的行程表，過了一個很精采的夏天。而身為學霸的他，曾表達想出國念書，如今水星正式宣布加盟種子音樂，須弘道在社群平台表示，對演藝事業很感興趣，朝向哈佛大學等名校的目標也沒變，未來會努力兼顧兩者，粉絲不需要擔心。

▲年僅16歲的須弘道，已經非常有偶像的自覺。（圖／須弘道IG）
▲須弘道年僅16歲就出道，承諾會兼顧學業及事業。（圖／須弘道IG） 
▲須弘道趁暑假空檔前往澳洲度假。（圖／須弘道IG）
▲須弘道趁暑假空檔前往澳洲度假。（圖／須弘道IG）
外型長成高富帥、唱跳實力備受肯定，粉絲人數隨之激增，須弘道被問到校園內是否有女同學遞情書示愛，擁有成為萬人迷的感受？他笑說，同學之間會開玩笑要他簽名，但主要支持者當然還是家人和粉絲們，比賽期間都在為他努力投票，更以一副小大人的口吻說：「我現階段只想保持單身」，年僅16歲的他已經非常有偶像自覺性。（笑）

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