《原子》須弘道竄升180高富帥　小鮮肉宣告單身拚事業

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決賽當天，須弘道媽媽到場錄影，無意間印證了他是個天賦型選手，從小會跟著音樂唱唱跳跳，但多數都在打籃球、網球等球類運動，直到14歲加入《原子少年》，才開始接受專業唱跳訓練，也許是熱愛運動緣故，肢體協調性絕佳的他，短時間舞蹈實力進步快速，甚至在凌晨3點指導同團選手唱歌，互相切磋歌藝，燃燒滿滿團魂，讓媽媽感動落淚，稱讚兒子真的長大了，非常有團隊的向心力。
自律的男孩有多可愛？媽媽透露須弘道不管訓練多晚、多累，從來不曾抱怨，是個獨立的少年。須弘道則說自己一旦想要做好某件事，就會全力以赴，從小接受鋼琴、吉他訓練，不是父母要求，而是自己喜歡，學了4年吉他，雖沒機會在節目上展現，其實他私下自彈自唱的實力其實不輸大哥哥們，希望未來能讓粉絲看到。
須弘道在《小丑的制服》表演裡，邪惡表情極具張力，入戲的肢體表現令人驚豔，他在IG釋出一張小時候的照片，跟舞台表情一模一樣，打趣說原來從小就在練習表情，非常搞笑，其實每回上台前，觀眾看到的都是水星團員打鬧的開心模樣，其實團員私下沒少花過功夫，須弘道表示，都會對著鏡子努力練習表情、肢體，得知粉絲高度讚賞，反而有點害羞。
就讀美國學校的須弘道英文流利，中文仍在努力加強，被問及似乎較少接受媒體訪問，他坦言很喜歡聊天，但會擔心說不好，不能流暢表達想說的意思，以前上過作文課、現在會看新聞報導學習成語、希望能越來越好；連每次社群平台發文，都會事先讓公司同事過目，確認想給粉絲看到的都是完美呈現的自己，只能說水星少年們對自我的要求，都是非常高標準！
凡事都要盡力做好，謹守學生本分的他，透露粉絲常會看到他隨身攜帶電腦，就是為了寫作業，既然要兼顧比賽，他就會盡力把兩邊工作都努力完成，絕不輕忽學習。暑假想練網球，他同樣每天5點起床、6點到球場，大汗淋漓打了2小時，每週4天從不懈怠，《原子》節目結束後，練球、浮潛、旅遊和商演、見面會，幾乎塞滿了他的行程表，過了一個很精采的夏天。而身為學霸的他，曾表達想出國念書，如今水星正式宣布加盟種子音樂，須弘道在社群平台表示，對演藝事業很感興趣，朝向哈佛大學等名校的目標也沒變，未來會努力兼顧兩者，粉絲不需要擔心。
外型長成高富帥、唱跳實力備受肯定，粉絲人數隨之激增，須弘道被問到校園內是否有女同學遞情書示愛，擁有成為萬人迷的感受？他笑說，同學之間會開玩笑要他簽名，但主要支持者當然還是家人和粉絲們，比賽期間都在為他努力投票，更以一副小大人的口吻說：「我現階段只想保持單身」，年僅16歲的他已經非常有偶像自覺性。（笑）