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三星摺疊機、穿戴裝置5款新品懶人包！3分鐘掌握全部重點

▲三星新品發表會一口氣推出5項新產品，其中以摺疊手機最受矚目。智慧手錶與耳機也讓人驚艷。(圖／記者董妍廷攝)
▲三星新品發表會一口氣推出5項新產品，其中以摺疊手機最受矚目。智慧手錶與耳機也讓人驚艷。(圖／記者董妍廷攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-10 21:10:09

三星今(10)日晚間舉辦全球線上新品發表會，正如預期，會中發表了5項新品，包含最受矚目的2台摺疊機Z Fold4、Z Flip4，以及3款穿戴裝置Watch5、Watch5 Pro以及真無線藍牙耳機Buds2 Pro，所有產品全球預計在8/26陸續開賣，台灣上市日和售價目前官方都尚未公布，《NOWnews今日新聞》幫大家整理發表會新品重點懶人包，3分鐘看完5款新品全部特色。

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Galaxy Z Fold 4

新一代的轉軸比上一代的體積減少一半，讓Z Fold 4封面和內頁螢幕占比都有提升，封面6.2吋增加2.7mm，內頁7.6吋則增加3mm，重量較前代的271g減輕至263g；Fold4在廣角鏡頭提升至5,000 萬畫素、遠距鏡頭也能支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，S Pen新增文字擷取功能，且螢幕新增TouchPad 更貼近PC體驗。售價1799.99元美金起，約54072元台幣，有灰綠色 、黑色及米色。

▲三星最新摺疊旗艦機 Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4。（圖／記者董妍廷攝）
▲三星最新摺疊旗艦機 Galaxy Z Fold4，S Pen 擁有更多的操作功能。（圖／記者董妍廷攝）
Galaxy Z Flip4

封面螢幕能直接啟動人像模式拍攝，在Flex模式下支援懸浮面板、手勢操控等。電池容量從3300mAh升級到3700mAh，支援25W快充，後置廣角鏡頭感光元件提升，帶來65%亮度提升。售價為999.99元美金起，約30040元台幣，共推出石墨黑、紫色、粉金、藍色共4種顏色選擇。

▲三星最新摺疊旗艦機 Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4。（圖／記者董妍廷攝）
▲三星Galaxy Z Flip4 電池容量從3300mAh升級到3700mAh並支援25W快充。（圖／記者董妍廷攝）
Galaxy Watch 5

推出藍牙與 LTE 兩種版本、44mm 及 40mm 兩款尺寸，配置藍寶石鏡面，邊框為鋁合金材質更加堅固，搭載BioActive 感應器，40mm版本電池容量為 284mAh，44mm 版本電池容量則為 410mAh，藍牙版售價 279元美金起，約8380元台幣、LTE 版售價 329 元美金起，約9882元台幣。

▲三星Watch 5（圖／記者葉政勳攝)
▲三星Watch 5配置藍寶石鏡面，邊框為鋁合金材質更加堅固，（圖／記者葉政勳攝)
Galaxy Watch5 Pro

為全新產品線Galaxy Watch 5 Pro，邊框採鈦金屬材質，錶帶為Ｄ型磁扣運動錶帶，支援匯入GPX格式能自行下載登山路線，並透過指向導航功能，手錶震動、語音等方式提醒使用者轉彎或路線變更。具備全新追蹤返回路線（Trackback route）功能，透過 GPS 定位記錄走過的路徑，野外運動不怕迷路，可以透過手錶直接返程。藍牙與 LTE 兩種版本45mm 尺寸，藍牙版售價 449元美金起，約13486元台幣 ，LTE 版售價 499元起美金，約14988元台幣。

▲三星新品發表會。(圖／記者董妍廷攝)
▲三星Galaxy Watch 5 Pro可匯入GPX格式能自行下載登山路線，並透過指向導航功能，手錶震動、語音等方式提醒使用者轉彎或路線變更。(圖／記者董妍廷攝)
Galaxy Buds2 Pro 真無線藍牙耳機

耳機體積較前代減少 15%，為首款搭配三個高訊噪比麥克風的Buds系列，主動降噪比起上一代多隔絕40%的噪音，也比上代加大2倍抗風罩，搶先支援藍牙 5.3 連線。開啟主動降噪狀態下耳機本體可達 5 小時播放時間，含充電盒續航 18小時；售價 229.99元美金起，約6908元台幣。

▲三星降噪耳機（圖／記者葉政勳攝) ▲三星Buds2 Pro為首款搭配三個高訊噪比麥克風的Buds系列，主動降噪比起上一代多隔絕40%的噪音。（圖／記者葉政勳攝)

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