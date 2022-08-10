三星摺疊機、穿戴裝置5款新品懶人包！3分鐘掌握全部重點

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新一代的轉軸比上一代的體積減少一半，讓Z Fold 4封面和內頁螢幕占比都有提升，封面6.2吋增加2.7mm，內頁7.6吋則增加3mm，重量較前代的271g減輕至263g；Fold4在廣角鏡頭提升至5,000 萬畫素、遠距鏡頭也能支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，S Pen新增文字擷取功能，且螢幕新增TouchPad 更貼近PC體驗。售價1799.99元美金起，約54072元台幣，有灰綠色 、黑色及米色。
Galaxy Z Flip4
封面螢幕能直接啟動人像模式拍攝，在Flex模式下支援懸浮面板、手勢操控等。電池容量從3300mAh升級到3700mAh，支援25W快充，後置廣角鏡頭感光元件提升，帶來65%亮度提升。售價為999.99元美金起，約30040元台幣，共推出石墨黑、紫色、粉金、藍色共4種顏色選擇。
Galaxy Watch 5
推出藍牙與 LTE 兩種版本、44mm 及 40mm 兩款尺寸，配置藍寶石鏡面，邊框為鋁合金材質更加堅固，搭載BioActive 感應器，40mm版本電池容量為 284mAh，44mm 版本電池容量則為 410mAh，藍牙版售價 279元美金起，約8380元台幣、LTE 版售價 329 元美金起，約9882元台幣。
Galaxy Watch5 Pro
為全新產品線Galaxy Watch 5 Pro，邊框採鈦金屬材質，錶帶為Ｄ型磁扣運動錶帶，支援匯入GPX格式能自行下載登山路線，並透過指向導航功能，手錶震動、語音等方式提醒使用者轉彎或路線變更。具備全新追蹤返回路線（Trackback route）功能，透過 GPS 定位記錄走過的路徑，野外運動不怕迷路，可以透過手錶直接返程。藍牙與 LTE 兩種版本45mm 尺寸，藍牙版售價 449元美金起，約13486元台幣 ，LTE 版售價 499元起美金，約14988元台幣。
Galaxy Buds2 Pro 真無線藍牙耳機
耳機體積較前代減少 15%，為首款搭配三個高訊噪比麥克風的Buds系列，主動降噪比起上一代多隔絕40%的噪音，也比上代加大2倍抗風罩，搶先支援藍牙 5.3 連線。開啟主動降噪狀態下耳機本體可達 5 小時播放時間，含充電盒續航 18小時；售價 229.99元美金起，約6908元台幣。
▲三星Buds2 Pro為首款搭配三個高訊噪比麥克風的Buds系列，主動降噪比起上一代多隔絕40%的噪音。（圖／記者葉政勳攝)