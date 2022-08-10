高雄電競博覽會「特戰英豪」公開賽祭十萬元總獎金

高市府運發局長侯尊堯局長今（10）日出席記者會表示，延續前兩年高雄電競嘉年華的能量，本次活動擴大舉辦並帶來更多專業內容，除了電競專業內容以外，更搭上最夯的元宇宙風潮，民眾不僅可以現場體驗AR和VR擴增虛擬實境互動遊戲體驗，更能體驗元宇宙相關科技概念場域，感受走出螢幕、跨越虛實的電競盛會，感受高雄在地產業與電子競技結合的成果。
侯尊堯指出，今年也將邀請台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR）來進行輕鬆有趣的知識講座，內容聚焦於元宇宙發展概念，帶領有興趣的民眾深入淺出了解虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）市場，進而了解元宇宙產業鏈的發展。現場也將展示電競的歷史發展，除了靜態展覽以外，現場也引入產業實習體驗區，讓民眾能夠現場直接體驗當主播賽評，觀看平時看不到的電競幕後團隊執行；同時也會舉行動漫音樂祭，邀請ACG圈內知名個人表演者與表演團體現場進行表演。
活動現場亦將舉行「特戰英豪」2022高雄電競博覽會公開賽，祭出高達新台幣10萬元的總獎金，線上預賽將於8月19日正式登場，進行為期三天的線上預賽，並於8月27日進行線下總決賽。此外，電競不只是坐在電腦桌前跟動動手指而已，現場將與中華民國自由車協會辦理台灣盃國際自由車電競爭霸賽，讓現場民眾一睹自由車運動的風采。