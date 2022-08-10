宜蘭敬好生活前進文博會！經典文創、限定商品齊登場

台灣文博會登場，宜蘭縣政府文化局也特別帶領入圍品牌，南下參與文博會盛事。今（10）日舉行參展記者會，並邀請楊小黎擔任「敬好生活」一日品牌推廣大使。宜蘭縣政府文化局副局長辜雯華致詞時表示，今年敬好生活卯足了勁，不光是在宜蘭，更要讓台灣這片土地上的所有人，知道它的美好！希望未來大家看到宜蘭的文創品牌，都會大呼「哇！敬好！」。
宜蘭縣政府文化局的文創品牌- JINHO宜蘭敬好生活，於日前徵選出今年度12家入圍品牌。從陶作、石藝、木工、手工皂、茶葉、農特產品皆有，展現宜蘭深厚文化底蘊下，豐富的產業創意展現。此次一同參與敬好生活品牌展出的有：米泉釀、NVB、三星四季青花瓷、小磚疊疊樂、青木工坊、己文堂、泥物、珍韻、未來氏、植妍家、原木文創、正福茶園。除了展出最經典的代表作外，更是推出許多文博會的限定產品。
展出主題訂為「日日好日，敬疫後時代的好好生活」，以原logo中「家」的視覺作爲延伸，打造參展主視覺。楊小黎作為一日品牌推廣大使。本身對文化藝術相當有研究，平常也是敬好生活品牌的愛好者。她笑說，每年敬好生活都會推出不同很有創意的產品，從食衣住行育樂各種生活用品、療癒小物通通都有，今年更是不知道從何選擇，想通通帶回家。「JINHO宜蘭敬好生活」8/10起至8/14於高雄展覽館 C1島嶼生活區 C1-03展出。