菲律賓規模7強震！台駐菲代表處贈600萬元　助災後重建

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艾布拉省省長瓦雷拉（Dominic B. Valera）今天出席捐贈儀式見證並致謝。瓦雷拉說，相信艾布拉省可以在台灣捐款協助下重新站起來。
馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre Bello III）受訪表示：「我們的總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和菲律賓人民對台灣政府真誠的善意和關懷表示衷心感謝。」
菲國媒體詢問，馬尼拉經文處對台海情勢緊張有何因應、是否擬定急難應變措施。
貝世偉說，MECO「一直以來都有」針對撤僑、避難、藥品和食物的應變計畫。不過，截至目前，從MECO副代表和菲律賓駐台北海外勞工辦公室（POLO）專員的報告看來，「我們的國民在那裡的情況非常正常。截至目前，沒有要求庇護，更沒有要求撤僑，所以一切都很好」。
中華民國駐菲代表徐佩勇告訴菲國媒體，中國在台灣周邊實彈演習，「非常挑釁，非常不負責任，非常危險。我們鄭重呼籲中國理性行事，保持克制」。
徐佩勇說：「在台灣，我們不會草率行事，我們冷靜但不會退縮。我們對建設性對話持開放態度。我們希望看到台海局勢緩和。我們要確保並維持台海和平穩定現狀。」
他表示，台灣有決心維護自由民主和台灣人民，包括菲律賓勞工的安全。（編輯：高照芬）1110810