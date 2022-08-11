限5天！7-11、全家氣泡水買1送1 萊爾富推5折優酪乳火拼
超商本周限定優惠更新！7-11明（12）日起限時5天開跑，本周共10款促銷商品，悅氏Light鹼性水（20元）、舒味思萊姆氣泡水（35元）都是買一送一，其中舒味思獲得網友齊力大推：「氣泡感很足，適合喜歡氣泡的人」、「加梅酒超讚」、「氣泡很細緻但有力」、「萊姆氣泡水是調酒良伴」。另一亮點則是阿奇儂「冰雞淋」，是外型神似炸雞塊的香草冰淇淋，原價59元、2件特價79元，相當於6.7折，不過又鹹又甜的口味評價兩極、好壞參半。
除了本周限時5天優惠，7-11明（12）日起周末加碼「超值五六日」，買一送一商品還有Mini口口香餅乾、自白肌防曬凝露；而之前一包要兩百多元、貴森森的新加坡鹹蛋黃魚皮，特價129元，5.6折也是直逼半價。現煮飲品部份，大杯美式2杯55元、約6.1折；大杯拿鐵2杯77元、約7折；冰淇淋紅茶2杯99元、約7.6折。
全家會員限定優惠至8月14日前，UCC 3合1拿鐵買一送一，平均單盒不到50元；POLS脆皮雪糕原價49元、任2支特價59元，等於打6折，可以考慮入手；餅乾部份，格子脆原價59元、平均單包39元，約6.7折，孔雀香酥脆2包35元也比全聯還便宜。
周末限時三天另加碼「康康5」優惠，杜老爺淇淋巧酥甜筒、抹茶拿鐵、金宣27、Cheers強氣泡水都是買一送一，其中全家自有品牌茶飲金宣27頗受關注，原先自有品牌就有不錯的CP值，趁周末入手一大罐只要15元。主打超強氣泡的Cheers強氣泡水威力不可小覷，如有晃到千萬小心，就有網友善意提醒先置放一下再拿到水槽打開：「買回家一打開噴得跟噴泉一樣。」
萊爾富至8月14日前也有限定商品促銷，部份飲品更延長優惠時間。本周品項仍以飲品為大宗，共三款5折品項，包括舒味思氣泡水買2送2，以及葡萄王康普茶、福樂自然零優酪乳都是買1送1。樂法職人手作、光泉果汁時刻推出第2件10元，換算下來約6.4折；另一亮點是新上市的KitKat黑可可餅乾巧克力，平均單入約29元。