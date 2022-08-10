抓到了！高虹安違規敬茶　合體許明財促竹市「藍白合」？

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對於高虹安與許明財違反防疫規定逐桌敬茶，民進黨新竹市議員劉康彥接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，雖然疫情逐漸解封，但仍不能鬆懈，高虹安和許明財明顯違反防疫規定，衛生局可立即開罰。
劉康彥也指出，沈慧虹和議員參選人有默契，只要出席餐會，都是戴著口罩逐桌打招呼，即使主辦單位安排在台上敬酒，也都會婉轉拒絕，採最嚴格的防疫標準。
另外，針對新竹市長選情，劉康彥受訪分析指出，目前確實是「三腳督」，沒有任何一方佔優勢，但過去8年前市長林智堅、時任副市長沈慧虹確實「有做事」，不少指標性建設如新竹公園、關新公園、南寮漁港、隆恩圳、公道三、Youbike都讓民眾有感，相信市民會做出理性選擇，支持沈慧虹。
地方人士則向記者透露，此次新竹市長的選情詭譎，藍白陣營是否想操作棄保，就為了拉下沈慧虹，綠營無從置喙，但相信綠營在新竹市8年的執政成果可以受到檢驗，也相信沈慧虹能以政績及政見脫穎而出。
另名地方人士則表示，藍營基層對於許明財派兒子代表民眾黨參選南區議員非常不以為然，認為分明是讓同選區的現任議長、國民黨新竹市黨部主委許修睿「難看」，該人士也強調，藍營若不團結，加上林耕仁要是進入政策「深水區」表現犯錯，選情未必有優勢，如果選票流向高虹安，許明財要負很大責任。