新加坡地表最強白富美　集美貌與財富於一身

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另外，林金的爸爸和「第一足球經紀人」門德斯走得很近，林金自然也獲得了很多與足壇巨星接觸的機會，曾經和足球金童貝克漢及當紅炸子雞C羅合照，也認識許多運動界名人。而林金平時喜愛購買名牌包，出現在鏡頭的包包已經多得讓人眼花撩亂。
至於林金之所以可以從小揮霍成性，主要是跟爸爸蒸蒸日上的事業有關。她的爸爸林榮福於1954年出生，他的爸爸在民國初年下南洋，是魚販的兒子，身為移民第二代，林榮福從小家境清寒，他和家人7口居住在只有2間房間的屋內，為了生活，他甚至當過計程車司機。沒想到後來卻華麗轉身，成為新加坡最成功的股票經紀，還贏得「股票經紀王」的稱號，白手起家的過程也被世人所歌頌。
林榮福在18歲時就沒辦法繼續讀書，因為家裡環境不允許，讓他只能早早入伍服役，領取微薄的薪資。林榮福退伍後亦無選擇，只能步入社會賺錢貼補家用。然而沒有一技之長的他，因不想跟父親捕魚，所以去考駕照，成為一名計程車司機。後來林榮福知道在晚上上班能賺得更多錢，所以他選擇過着日夜顛倒的生活。雖然他只拿到基本薪金，但因當時有能力乘坐的士的人非富則貴，他們看見林榮福非常努力，便給予他幾份私人助理及兼職工作，就是這樣令他遇上了改變他往後生活的超級貴人。這位超級貴人是專門幫別人做中介股票買賣，並從中賺取大筆佣金。超級貴人看中了林榮福的處事精明，所以就說服了他入行。
林榮福從沒接觸過股票，但他卻在老師的指導下迅速上手。他為了可快速記下各行業股票的優缺點與走勢，他每天早起研讀歷史年報。加上長時間跟着大老闆，令他非常了解有錢人的習慣，以及他們的喜惡。而自身的能力令他出手奇準，打出了名號，成為新加坡頂尖家股票經紀，有「股票經紀王」、「新加坡股王」稱號。
林榮福一開始是業餘投資，後來發現自己在股票市場的才華，在1996年轉行成為全職投資者。由於獨具慧眼，而被人崇拜。有次他投資的豐益國際股票，讓他的資產從700萬歐元激增70倍，達到5億歐元，成為新加坡21世紀初投資領域的神話。不過，他對財富和股票倒是看得很淡，在2008年時受到金融海嘯影響，林榮福掉到富比世排行榜之外，當時他受媒體採訪時，只是大笑說：「唉唷，有什麼關係，損失錢而已嘛，又不是暴斃。」豁達的投資觀念反而讓他逆風飛翔，在三年內重新入榜。在2010年3月富比世雜誌公布的全球億萬富翁排行榜上，林榮福排名第655位，他的淨資產達到了15億美元。除了投資股票，林榮福旗下的公司在時尚、物流以及農業方面均有涉獵，資金雄厚。
根據馬來西亞《光明日報》報導，林榮福發財後，和妻子、兩個兒女及老母親，共一家五口獨住一棟11樓的「艾貝利亞園」豪華公寓。由於股王買下整棟公寓，林家四口可獨享公寓的所有設施，包括游泳池和停車場等等，且永遠不必忍受鄰居製造的噪音和狗吠聲。他是在1994年以不到1400萬新元（約等同於新台幣3億元）買下艾貝利亞園，如今這棟位於烏節路黃金地點的公寓市值已達1億新元（約等同於新台幣21億元）。
「艾貝利亞園」豪華公寓，位於富豪雲集的阿摩園，林榮福買下整棟11樓的公寓後，便與妻子林里嬪、兒女及老母親同住。林榮福雖然買下整棟公寓，他們一家五口卻只住在一個4000平方英尺的單位內。同樓的另外3層的雙層樓公寓及一個5000平方英尺的閣樓則空置著，但有保全人員看守。更令人驚嘆的是，由於林榮福是足球隊球迷，他更買下英國超知名的足球隊，甚至投資新建新球場。
由於父親脫貧，讓林金能夠含著金湯匙出生，並留學英國，在近年嫁給同樣富可敵國的丈夫，結婚時禮物堆滿地面，奢華程度不言而諭。而她在社群平台上累積超過35萬人追蹤，每張照片都透露出奢華的生活，從名牌服飾到私人飛機，從環遊世界到豪華公寓。而她也在7月27日歡慶生日，堆滿整個房間的花束和禮物十分吸睛，也讓人透過她的生活，體驗新加坡白富美的人生。