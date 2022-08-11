MLB／做得到才敢講！馬林魚新秀開轟實現對女友承諾

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根據Bleday的女友Emily Mathewson表示，今天Bleday跟她說，左打的他覺得能打出反向往左外野的全壘打，但Emily回說，她跟親友們都坐在右外野，讓Bleday答應會為了她把球打過去，Bleday也說到做到，在4局面對費城人的王牌投手Zack Wheeler的93英里速球，一棒轟到親友團所在的右外野，讓Emily開心表示「不可能再寫出更好的劇本了！」。
Bleday在開轟後繞過一壘時，也特別用手指向女友跟親友的位置，而那個右外野的角落剛好也是左打的Bleday容易轟出去的位置，所以女友跟親友特地將位子都買在一起。
一開始全壘打球是被一位費城球迷撿到，但當時坐在Emily身前的叔叔好友Josh，馬上喊價100美元(約3000元台幣)要跟那位球迷買球，而球迷則開價200美元(約6000元台幣)，最後也以這個價格成交，Josh也把球送給Emily當作紀念品，Emily在拿到球後受訪表示，她會讓Bleday在球上簽名，並會想辦法好好補償Josh。
平時在費城天普大學 (Temple University)就讀的Emily，跟現在效力於邁阿密馬林魚的Bleday僅能遠距離戀愛，她也沒辦法太常去邁阿密看男友的比賽，而剛好馬林魚到費城作客，Bleday不只實現對女友的諾言，也趁機送給她一件永生難忘的紀念品。