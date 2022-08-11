NBA／KD和蔡崇信矛盾已深　ESPN：他就是想走原因不重要

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「不是他(KD)的最後通牒惡化了雙方關係，不是這件事造成的現在局面，很多事的累積導致雙方關係走到了這一步，不僅是此事。Durant現在就是想走，理由是什麼已經不重要了。」Lewis如此說道。
Durant認為Marks交易走了球隊太多資產，但是球團這兩季的操作幾乎都是為了滿足他、Irving的願望，因此前者這樣的舉動讓外界很多人看不下去。ESPN記者Brian Windhorst透露聯盟很多主管認為Durant的這些舉動，讓他的交易價值下降。
「一名不願透露姓名的教練表示：『我知道如今的球員們權利更大，但如果他真的要求解僱Nash的話，這就太過分了』。還有一位其它球隊的總經理聽到這個消息後相當生氣：『如果有人要為籃網的糟糕戰績背鍋的話，那就是Durant和Irving兩人』。」Windhorst在節目上如此說道。
籃網當初為了讓Irving及Durant開心，給了和他們兩人關係很好的DeAndre Jordan四年合約。之後得到James Harden，以及拿他換Ben Simmons，都是努力在讓這支球隊保持競爭力。
雖然Durant態度強硬，不過因為合約問題，主動權掌控在籃網這裡，蔡崇信力挺Nash和Marks，而且在拿到合理報價前，不會隨便交易他。