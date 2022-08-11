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NBA／KD和蔡崇信矛盾已深　ESPN：他就是想走原因不重要

▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-08-11 06:49:31

目前Kyrie Irving表露出想留在布魯克林籃網的意願，不過Kevin Durant仍堅持想離開，並且「逼宮」要求老闆蔡崇信在他和總經理Sean Marks及總教練Steve Nash之間做選擇，此舉恐怕將讓他自己身陷尷尬的處境。

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據紐約郵報記者Brian Lewis報導，Durant和籃網球團矛盾很深，特別是蔡崇信之間的關係難以調和，不僅僅是關於解雇Marks和Nash的問題，會走到這一步是由很多事情累積下來的。

「不是他(KD)的最後通牒惡化了雙方關係，不是這件事造成的現在局面，很多事的累積導致雙方關係走到了這一步，不僅是此事。Durant現在就是想走，理由是什麼已經不重要了。」Lewis如此說道。

Durant認為Marks交易走了球隊太多資產，但是球團這兩季的操作幾乎都是為了滿足他、Irving的願望，因此前者這樣的舉動讓外界很多人看不下去。ESPN記者Brian Windhorst透露聯盟很多主管認為Durant的這些舉動，讓他的交易價值下降。

「一名不願透露姓名的教練表示：『我知道如今的球員們權利更大，但如果他真的要求解僱Nash的話，這就太過分了』。還有一位其它球隊的總經理聽到這個消息後相當生氣：『如果有人要為籃網的糟糕戰績背鍋的話，那就是Durant和Irving兩人』。」Windhorst在節目上如此說道。

籃網當初為了讓Irving及Durant開心，給了和他們兩人關係很好的DeAndre Jordan四年合約。之後得到James Harden，以及拿他換Ben Simmons，都是努力在讓這支球隊保持競爭力。

雖然Durant態度強硬，不過因為合約問題，主動權掌控在籃網這裡，蔡崇信力挺Nash和Marks，而且在拿到合理報價前，不會隨便交易他。

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