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不滿裴洛西訪台和晶片法案！中國又嗆美：挑釁1次鬥爭1次

▲中國外交部發言人汪文斌10日表示，只要美方做出挑釁中國主權和干涉內政的行為，中方就必定堅決以鬥爭回應，美國挑釁1次，中國就鬥爭1次。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人汪文斌10日表示，只要美方做出挑釁中國主權和干涉內政的行為，中方就必定堅決以鬥爭回應，美國挑釁1次，中國就鬥爭1次。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-11 07:00:20

美國總統拜登（Joe Biden）9日簽署晶片法案（Chips and Science act），為美國半導體生產和研究提供超過500億美元的補貼，促進美國在科學和技術方面，對中國競爭力的提升。而剛結束亞洲之旅、回到美國的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），也在返美後的首場記者會上，強調訪台符合美國政策，中國不應拿此當藉口，企圖建立新常態，美國也不能放任不管。面對美國一連串踩紅線的行為，中國外交部發言人汪文斌10日再度做出強硬回覆，批評晶片法案損人害己，並威脅只要美方做1次挑釁中國主權和干涉內政的行為，中方就必定堅決鬥爭1次。

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汪文斌10日在記者會上，針對裴洛西批評北京對她訪台反應過度，重申中方一貫反對美國議員竄訪台灣，而裴洛西身為美國第3號政治人物，坐著美國軍機赴台，在竄台期間張口閉口都是代表美國、官方訪問，民進黨當局更宣揚此事是台美關係的重大突破，這些都充分表明，裴洛西竄台是升級美台交往的重大政治挑釁，違背美方有關的政治和法律承諾。

汪文斌聲稱，中方4個多月前就已通過各種管道、各個層級，反覆向美方表明，堅決反對裴洛西竄台的嚴正立場，但美方置若罔聞，一意孤行，既然美方挑釁滋事在先，中方就正當反制在後，合理、合法、必要、適度。

汪文斌並指控，美方在一個中國原則的道路上越走越遠，卻指責中方改變現狀、反應過度，對於美方侵犯中國主權、干涉中國內政的嚴重挑釁行徑，只要美方做1次，中方就必定堅決鬥爭1次，絕不允許中國主權和領土完整受到肆意踐踏和破壞，呼籲美國趁早打消「以台制華」的念頭。

至於美國通過晶片法案，汪文斌質疑，美國聲稱法案旨在提升美國的科技和晶片業競爭力，卻對美國本土晶片產業提供巨額補貼，推行差異化產業扶持政策，限制有關企業在華正常投資與經貿活動，對全球半導體供應鏈造成扭曲，也對國際貿易造成擾亂，所謂的保護措施呈現出的卻是濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞「經濟脅迫」的又一例證。

汪文斌強調，美國要如何發展是美國自己的事，但應符合世貿組織相關規則，符合公開透明、非歧視原則，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，不應為中美正常的經貿和科技交流合作設置障礙，更不應損害中方正當的發展權益，中美經貿和科技合作有利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制和脫鉤只會損人害己，中國會堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，任何限制打壓，都阻擋不了中國科技發展和產業進步的步伐。

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