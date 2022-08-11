民宿玻璃門深夜爆裂！3女童全身是血　闆娘竟稱不知情

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李男表示，事發當時便立即報警，警消趕到現場時，自己聽到消防說出「怎麼又是這一間？上個月不是才爆」，立刻回頭詢問一旁老闆娘，沒想到，對方則不斷說「不知道、不清楚」，讓他質疑「同一間浴室連續爆了兩次」，時間還不到2個月，老闆娘怎麼可能不知情。
事後，丟丟噹親子樂園民宿負責人10日深夜發出聲明回應，對於李先生及范先生於111/8/7入住民宿，發生小朋友受傷的狀況，真的是非常的抱歉，真的對不起，在此致上十二萬分的歉意。
業者表示，自己當下全程陪同就醫及後續處理，隔日慰問至昨天討論賠償事宜，一直持續與李先生連繫，這兩天一直與廠商聯繫會勘，真心並願意負起責任，絕對不會推卸責任。
業者也說，知道孩子受傷第一時間，是萬分焦急，希望可以做些什麼，如果員工或家人因為心急，而導致李男一家不愉快，他感到相當抱歉，再多的解釋都比不上孩子，希望能得到改善的機會。
不過，後續有顧客貼出與民宿溝通的截圖，老闆娘卻告知與客人協商破裂的原因是「需索無度」，假設今天正常使用不會發生這種情況，更表示是因為「小孩反推（門）大人不在現場」，進而導致事故發生。
網友看完後相當氣憤，紛紛留言「應該立即停業，全面安檢吧」、「小小身軀這麼多傷口，父母的心如刀割，怎麼可以這麼敷衍，必須停業，全面檢查，不肖業者，還開親子民宿」、「已經連兩爆了，不該先主動自行停業，全面檢修所有玻璃安全，以挽回顧客住宿的信心嗎？若是心存僥倖仍繼續營業，之後第三爆出了人命，則後悔莫及。」等。（編輯：孫唯容）