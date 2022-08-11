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民宿玻璃門深夜爆裂！3女童全身是血　闆娘竟稱不知情

▲台北市一名李姓男子帶著兒女前往宜蘭出遊，入住某間親子民宿，怎料深夜浴室玻璃門爆裂，導致3名女兒分別受了輕重傷，其中大女兒傷勢嚴重，鮮血染紅浴巾，所幸送醫縫合後無大礙。（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私臉書）
▲台北市一名李姓男子帶著兒女前往宜蘭出遊，入住某間親子民宿，怎料深夜浴室玻璃門爆裂，導致3名女兒分別受了輕重傷，其中大女兒傷勢嚴重，鮮血染紅浴巾，所幸送醫縫合後無大礙。（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-11 09:36:462022-08-11 09:36:55

父親節不少民眾選擇外出旅遊慶祝，台北市一名李姓男子帶著兒女前往宜蘭出遊，入住某間親子民宿，怎料深夜浴室玻璃門爆裂，導致3名女兒分別受了輕重傷，其中大女兒傷勢嚴重，鮮血染紅浴巾，所幸送醫縫合後無大礙，不過，李男從消防員口中得知，該民宿7月才剛發生類似事件，讓他深感不解；對此，民宿負責人10日深夜發聲明道歉，強調會負起責任，不過他與顧客的對話截圖也流出，卻稱「客人需索無度」，讓網友大為光火。

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李男在臉書社團「好想住飯店　好康.踩雷不藏私」表示，自己父親節週末入住丟丟噹親子樂園民宿101號房，當天深夜11點多，3名女童正在洗澡，怎料乾濕分離的玻璃門突然破裂，讓孩子們分別受到輕重傷，李先生大女兒較為嚴重，全身上下多處撕裂傷，所幸經救護車送醫縫合後無生命危險。

李男表示，事發當時便立即報警，警消趕到現場時，自己聽到消防說出「怎麼又是這一間？上個月不是才爆」，立刻回頭詢問一旁老闆娘，沒想到，對方則不斷說「不知道、不清楚」，讓他質疑「同一間浴室連續爆了兩次」，時間還不到2個月，老闆娘怎麼可能不知情。

▲（圖／翻攝丟丟噹親子樂園民宿臉書）
▲民宿負責人10日深夜發出聲明回應。（圖／翻攝丟丟噹親子樂園民宿臉書）
事後，丟丟噹親子樂園民宿負責人10日深夜發出聲明回應，對於李先生及范先生於111/8/7入住民宿，發生小朋友受傷的狀況，真的是非常的抱歉，真的對不起，在此致上十二萬分的歉意。

業者表示，自己當下全程陪同就醫及後續處理，隔日慰問至昨天討論賠償事宜，一直持續與李先生連繫，這兩天一直與廠商聯繫會勘，真心並願意負起責任，絕對不會推卸責任。

業者也說，知道孩子受傷第一時間，是萬分焦急，希望可以做些什麼，如果員工或家人因為心急，而導致李男一家不愉快，他感到相當抱歉，再多的解釋都比不上孩子，希望能得到改善的機會。

▲（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私臉書）
▲老闆娘和顧客溝通時，面對事件的看法較於業者聲明的態度相距甚遠。（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私臉書）
不過，後續有顧客貼出與民宿溝通的截圖，老闆娘卻告知與客人協商破裂的原因是「需索無度」，假設今天正常使用不會發生這種情況，更表示是因為「小孩反推（門）大人不在現場」，進而導致事故發生。

網友看完後相當氣憤，紛紛留言「應該立即停業，全面安檢吧」、「小小身軀這麼多傷口，父母的心如刀割，怎麼可以這麼敷衍，必須停業，全面檢查，不肖業者，還開親子民宿」、「已經連兩爆了，不該先主動自行停業，全面檢修所有玻璃安全，以挽回顧客住宿的信心嗎？若是心存僥倖仍繼續營業，之後第三爆出了人命，則後悔莫及。」等。（編輯：孫唯容）

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