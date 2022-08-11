防疫非炒短線！BA.5再現大流行？李秉穎：不太會

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對此，李秉穎坦言，航空公司無法查詢旅客有無確診，如果病患隱匿不說，進入台灣被檢出，還是「會被抓去關（隔離）」，他坦言，欺騙的事情一定會有，例如春節期間很多人持陰性報告入境，但還是有確診，質疑報告品質有問題，只能強調道德倫理觀念。
台灣遲遲未鬆口解封邊境，李秉穎分析，可能是國內想法比較保守，怕疫情有變化，根據過去統計，入境超過3日才被檢出確診的約佔半數，李也認為，台灣還是可以考慮開放。
李秉穎進一步指出，大家還是會忌憚BA.4與BA.5，擔心變異株進入本土以後疫情會很慘，不過「我自己一直不覺得他是非常需要注意的事情」現在台灣BA.4、BA.5還在擴散之中，美國老早已擴散到8至9成以上，但美國疫情是微幅上揚，並未造成大規模感染，主要就是大家有打疫苗、自然感染多。
李秉穎說明，台灣已經在解封，現在餐廳生意不錯，短時間疫情都還處於丘陵的下坡段，未來趨勢大概也是如此，與境外移入關聯不大，而BA.5已經進入本土在擴散之中，按照美國經驗，一兩個月內就會變成優勢病毒，取代先前的病毒株，說不定8月底開學之際會有一波疫情，但可能很小波，不會有很大的規模，他也預估，BA.5不太會出現特殊意外造成大規模流行，直言「回到禁內用機率小於1%」。
針對現行防疫人數起起伏伏，李秉穎表示，就像是基金有賺有賠，流行曲線也會有波動，呼籲「不要為了一天兩天的數字在斤斤計較，而是要看長遠趨勢」，就像是買股票也是要看長遠的趨勢，強調防疫不是炒短線，而是要看看長線。
至於近期死亡人數續降，李秉穎則解釋，因為病毒無論如何變異，人體的免疫系統對於重症與死亡保護力是不太會下降的，另外會重症高風險的人比例減少，群體免疫也已慢慢增加。
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