台積電領軍電子股攻高！重回萬五 台股早盤漲近250點
美國7月消費者物價指數（CPI）優於預期，美股四大指數昨（10）日大漲，其中道瓊漲1.6%、費城半導體漲逾4%。台北股市今（11）日開盤也大漲，早盤一度漲近250點，來到15188點，漲幅1.3%。權值股台積電7月營收亮眼，早盤漲14元，來到514元，也帶動其他重要電子股，聯電也漲3%以上。
美股道瓊指數10日上漲535.1點，或1.63%，收33309.51點；那斯達克指數上漲360.88點，或2.89%，收12854.81點；標普500指數上漲87.77點，或2.13%，收4210.24點；費城半導體指數上漲121.8點，或4.25%，收2988.7點。
台北股市今日開盤漲148.57點，加權股價指數以15087.59點開出，早盤一度漲近250點，來到15188點，漲幅1.3%。權值股台積電7月營收達1867.63億元，月增6.2%、年增49.9%，再創歷史單月新高，今早盤漲14元，來到514元，漲幅2.4%，領軍電子股攻高。
聯電則漲3%以上，來到41.6元。其他重要電子股，如南亞科、華碩、群創、和碩、大立光、國巨、旺宏、英業達、力積電、日月光漲1到2%多，友達、世界先進、矽力漲3%。而鴻海上調全年展望，今股價也強勁漲逾1%。另外，長榮航漲幅3%以上、華航漲2%。