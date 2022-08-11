投資大鍋頻頻出現老鼠屎？細數國發基金犯下的致命錯誤

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根據國發基金最新季報，截至今年6月底，直接投資組合中，新興重要事業共計68家，包含33家已上市、櫃，合計投資金額662.95億元，60家創業投資事業，投資金額220.11億元。
作為國家「投資大鍋」的國發基金曾說，會以「點火產業」為目標，而不以投資獲利為目的，儘管如此，近8年內國發基金大踩雷3次，億元投資等同打水漂，由全體國人共同買單，此次爭議不斷的如興投資案，更讓國發基金成為眾矢之的。
回顧過去8年來國發基金踩雷歷程，投資爭議逐漸浮出檯面。國發基金2014和2017年共計投資主攻太陽能電池原料多晶矽的寶德能源公司14.36億元。不料，中國太陽能產業產能全開，全世界多數的多晶矽產業因供過於求而倒下，寶德能源於2020年2月宣告破產，當時國發基金持股比率為12.23%。
第二次踩雷則是於2019年投資的東貝光電，國發基金以1.05億入股，並取得2.83%的股權，公司原聲稱計劃將增資款用於研發Micro LED及Mini LED，然而，同一年東貝光電嚴重虧損、境外銷售發票不實、公司淨值轉為負數、申請延期申報財報等事件，遭證券交易所公告停止買賣，並於隔年（2020）11月下市，短短不到兩年的時間，國發基金於東貝光電的投資全數認列損失。
2017年國發基金宣布斥資近15億元，以每股18.6元參與認購牛仔褲大廠如興，沒想到隔年（ 2018）如興不僅爆出弊案，甚至連年虧損。今（2022）年7月中旬，如興自爆財務危機，被打入全額交割股，股價連日跌停。與前兩次投資踩雷的不同之處在於，國發基金為如興最大股東，加上紡織業有夕陽產業的氣象，未經清楚辯證，就為協助併購及導入自動化與環保製程的創新計畫做背書，後續又以「投資有賺有賠」視之，使得國發基金的投資審核機制更加為人詬病。
財訊傳媒董事長謝金河曾於個人臉書表示，觀察國發基金的投資明細，帳上最大的一筆是1986年4.97億元的投資成本，占台積電6.37%，「這是不得了的大豐收！」他指出，國發基金有68家事業要顧，當中除了如興，東貝，寶德宣布出局，算是一些小瑕疵，但整體而言，國發基金由政府撥款309.3億元，這些年繳回國庫2800.92億元，基金的公允價值拉升至1.2427兆元，投資未來有潛力的企業實力增強不少。
國發基金於台積電草創期拿出22億元投資，如今台積電與陽明海運兩家公司為國發基金挹注百億元收入，不失為一件美談，然而，美國聖路易華盛頓大學講座教授、中央研究院院士王平卻指出，國發基金的直接投資獲利率如果不將台積電納入考量，除去在 2006 年時兆豐銀行吸收合併交通銀行使獲利提高的這項離群值外，其他年度獲利率皆不如股票大盤的表現，更有幾年不如無風險利率。
王平點出國發基金頻頻踩雷的致命關鍵，在於整體組織架構設計上的錯誤，他認為國發基金基本上有如類似主權基金的角色，而世界各國主權基金分成三種架構。第一種是以市場為導向的私人管理，政府雖然擁有，但不干預任何層面的投資行為，此架構會附上完整的投資報告以及設計第三方審查機制，「這是一個成功的主權基金架構」，王平認為，在此架構底下，有望取得相當好的獲利報酬。
第二種則與前例相反，基本上是由政府掌控一切，且無第三方審查機制，包括管理或是進行投資決策都由政府主導。而第三種則是介於兩者之間，也是世界上很多國家的主權基金會出現的架構模式。
王平表示，國發基金以及中國的主權基金「中國投資（CIC）」屬於第二種架構，他坦言，主權基金全權交由政府控制，未有第三方監督，容易出現不夠國際化、透明化，以及未有明確的可究責性問題，大小決策都隱藏於政府內部，不免有混雜貪污或政治利益等疑慮。
國發基金於2016年成立「產業創新轉型基金」協助國內企業創新轉型，並領頭扮演資金點火的角色，助新創產業安然度過創業初期的艱困階段，期待能從不同產業發掘具潛力的獨角獸企業，王平認為，政府若是急於培養台灣獨角獸，出動投資沒有前瞻或完善規劃的產業，衍生出資金流向不明確的疑慮，使得真正具有前瞻性的產業錯失發展機會，「這樣的投資決策是很危險的！」
投資如興案早已被媒體和民代批評多時，然而，國發基金頻頻踩雷，看來已經不僅僅只是審查疏漏的問題而已，導致基金嚴重虧損的背後，整體組織架構的建立，值得深究。