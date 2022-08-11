NBA／過去27年豪奪9冠 Green：Kerr才是GOAT！
金州勇士今年拿下8年來的第4冠，外界給予主將Stephen Curry極高的評價，稱讚他率領球隊重返巔峰。不過其實總教練Steve Kerr的運籌帷幄，也是球隊能一路過關斬將的關鍵。球隊大前鋒Draymond Green今(11)日就在社群網站上，表達對自家主帥的肯定。
Kerr在1988年以次輪第50順位被太陽選中，1993年加盟公牛後，隨隊在1996、1997、1998年完成三連霸；轉隊馬刺後，又在1999、2003年登頂。雖然從不是主力球員，但卻是板凳上最受信賴的功能型射手。
2015年Kerr開始擔任勇士總教練，分別在2015、2017、2018、2022年領導球隊奪冠，算上球員時代，他在過去27年9次奪冠，整個職業生涯有三分之一的時間都以勝利收尾。
而Green在看這一則驚人的數據後，也分享並感歎的拜服道：「Steve才是真正的GOAT！」展現對於球隊主帥成就的欽佩。
今年總冠軍賽上，Green前幾場的進攻狀態並不好，Kerr曾大膽的在末節將其冰在板凳上，讓球隊拿下重要的一勝；而Green也有所警醒，在之後的比賽及時反彈，幫助球隊摘冠。而這樣的調度，也展現了Kerr不凡的膽識和對比賽的理解。