電子暨AIoT大展10月登場！政府補助升級、助業者迎商機

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貿協表示，為振興受疫情影響的台灣會展產業，政府再次推出展覽補助，補助款項主要回饋給國內參展企業，減輕企業參展負擔。
隨著台灣疫情漸趨穩定，邊境管制逐步放寬，貿協提到，全球駐外單位正全力洽邀國際買主來台採購，已報名參加採購洽談會的買主來自美國、日本、澳大利亞、土耳其、印度，巴西、智利等國，採購品項以電機電子設備及IoT智慧應用為大宗，包括印刷電路板（PCB）、PCIe設備、路由器、控制器、高頻率電源供應器、電源管理系統、減排系統、IoT 設備及監視系統等。
此外，今年還將辦理行動採購洽談會，透過5G手機讓參展商在攤位上與國外買主視訊洽談，讓無法親自來台的買主也能線上觀看展出的產品。
為了加強國內業者與國際鏈結及掌握AIoT先進技術，今年展覽期間將辦理「AIoT應用國際論壇」，邀請國內外相關企業代表同台深入探討AIoT科技在現代化生產流程中所造成的影響，以及次世代通訊的發展，該論壇將從元宇宙技術在智慧製造上的應用談起，並延伸到AR、VR等最新科技，以及呼應B5G及次世代通訊發展趨勢。
貿協指出，「台北國際電子產業科技展」暨「台灣國際人工智慧暨物聯網展」將以Hybrid方式迎來參展商及國際買主全面回歸，除了實體展覽外，還有為期兩周的線上展覽，協助業者與國際鏈結，拓展市場商機。