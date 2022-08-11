寶可夢面紙掀起幼童界暴動！第2彈多2隱藏角色 7-11開搶
舒潔真的很會！7月初推出首波的「舒潔X寶可夢」聯名款紙品，不僅銷售量超出預期，上市後引發超高討論度及消費者熱烈地迴響，家長表示：「現在衛生紙只能用這個了！」寶可夢粉絲開心表示：「已買，每天都要皮卡皮卡的生活」、「捨不得用」。即日起舒潔再推出第二彈，除了有可達鴨、胖丁、卡比獸等經典角色之外，還囊括兩隻超強隱藏版角色—阿爾宙斯及超夢，僅在7-11門市獨家上架開賣，粉絲們要把握了。
舒潔7月初推出台灣衛生紙品牌首見的聯名款系列紙品，精選皮卡丘、小火龍、妙娃種子等6款超人氣寶可夢經典角色，躍上舒潔抽取衛生紙、袖珍包面紙、紙手帕等各款紙品包裝，一推出即徹底收服寶可夢迷的心，上市後好評不斷，也一併帶旺商品買氣。
延續第一波舒潔X寶可夢聯名款熱潮，舒潔品牌火速祭出Q萌寶可夢聯名第二彈，攜手7-11推出再令寶可夢迷驚喜尖叫的獨家限定款「舒潔X寶可夢限定版袖珍包面紙」，除了深受寶可夢迷喜愛的可達鴉、胖丁、卡比獸之外，還納入兩隻超強隱藏角色—阿爾宙斯及超夢，5款獨家限定款設計。
舒潔品牌表示，與7-11攜手推出獨家限定款「舒潔X寶可夢限定版袖珍包面紙」，最大亮點是品牌特別納入兩款超強隱藏版角色，分別為擁有創造世界力量的阿爾宙斯、及擁有無與倫比力量、專為戰鬥而存在的超夢，為了烘托這兩隻超強隱藏版角色，突顯其獨具一格的威能和帥氣，包裝更別出心裁地以超狂黑底logo襯托主角，徹底展現隱藏版角色自體發光的強大能量！
全新「舒潔X寶可夢限定版袖珍包面紙」一串26入裝，共有5款設計，為慶祝新品上市，即日起至9/6止，只要於全台7-ELEVEN出示代收收據(不限金額)，就能以49元加購價購得。