中元普渡必備供品？人氣王沒懸念 5種水果千萬別拿來拜
明（12）日就是中元節，家家戶戶最近都忙著普渡拜拜，最重要的當然是準備供品，各大通路及食品廠商也紛紛推出優惠包裝搶客，讓大家拜起來澎湃表達心意。究竟在民眾心中什麼供品是必買的呢？《NOWnews今日新聞》日前推出民調，23.65%的受訪者一定會買「中元大包裝餅乾」，健康的水果及月底必備的泡麵則位居第2及第3名，反倒是老一輩重視的三牲吊車尾，只有11%的受訪者一定會準備，顯示現代人普渡方法真的跟過去不一樣了。另外，Social Lab社群實驗室也調查5大中元普渡禁忌水果，鳳梨、香蕉、水梨高居前三位，因為諧音「旺來」、「招你來」，就怕好兄弟以為你誠心邀請就不走了，普渡雖然誠心最重要，但也千萬別鐵齒觸犯禁忌了。
雖然多數人會拜零食餅乾，但怎麼選擇也是有學問！Social Lab社群實驗室日前追蹤近1年中元普渡話題的也網路討論聲量，「乖乖」可是普渡必備的商品，「拜乖乖感覺運氣會變好」，綠色乖乖還可以擺在機器上象徵一切順遂。「甜食類」與「堅果類」也是中元節常見的供品，像「巧克力」這樣的熱門甜食品項外「花生」也引起不少民眾討論，有網友表示雖然拜「花生罐頭」象徵好事發生，但若拜未剝殼的花生，反而會讓好兄弟覺得沒誠意，讓財富下滑。
至於討論熱度最高的，莫過於「到底能不能拜旺旺？」有人就說：「長輩說普渡拜旺旺，好兄弟一直來」、「上次要拜被阿嬤阻止，說諧音會招來鬼魂」。但也有民眾認為，「我們家都拜旺旺欸，根本沒什麼事」、「好吃就照拜」、「心意才是最重要的」，所以真的是見仁見智，大家只要誠心誠意，相信好兄弟不會見怪的。
另一方面，普渡拜拜畢竟是招待好兄弟，有些禁忌可千萬別碰。根據網路討論聲量調查選出的5大拜拜禁忌水果，排名第一就是「鳳梨」，因為台語「旺來」的諧音，就怕好兄弟真的「旺旺來」就麻煩了，而排名2到4名依序是香蕉、水梨、葡萄，前兩者如果跟鳳梨搭配，就怕諧音「招你來」，讓好兄弟誤以為是邀請來家裡作客，不拜拜則已一拜下去反而讓運勢更差。而成串的葡萄有人象徵好兄弟成群結隊，同樣不吉利，但也有網友提及只要將枝條剪開就沒關係。至於第5個禁忌水果則是「釋迦」，因為外型貌似佛祖的頭型，恐怕對好兄弟不敬，能避開最好。
而也有網友在《NOWnews今日新聞》民調中留言提醒，除了上述的水果種類以外，老一輩也會建議番石榴、龍眼、荔枝，最好不要拿來拜好兄弟，避開這些禁忌比較好。