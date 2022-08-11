奴才公然摸陌生貓！主子「死亡凝視」後爆炸：不想活了你
牠真的有氣到耶！日本推主是個有名的寵物網紅，家中養有兩隻貓，分別是銀虎斑公貓「Totomaru（ととまる）」和三花母貓「Hanmi（はんみ）」，平時兩隻感情要好，常常窩在一塊兒。某天推主做了個實驗，拿出一隻沒人看過的橘貓娃娃，並捧著它小心呵護，這畫面在一旁的Totomaru眼中極為刺眼，隱忍一陣子後直接大爆走！
影片中能看到，飼主將一隻橘白貓娃娃放在腿上輕柔撫摸，Totomaru見狀沒有離開，坐在旁邊直直盯著看，小腦袋中似乎跑動著許多想法。待飼主停手，Totomaru發現貓娃娃仍不識相地繼續霸占大腿，這下牠忍不了了，立刻衝上前怒吼威嚇，還爬到上頭將娃娃推走，行使一系列宣示主權的行為，這吃醋的反應令主人感到相當有趣，上傳後標註「主人撫摸著不認識的猫時的反應」。
網友回覆「Totomaru：住手！你這隻泥棒猫（日語，意思是偷東西的貓，介入戀愛的第三者）！」、「飼主你上小學的時候，就是那種對你喜歡的女孩刻薄的男孩子吧？（笑）」、「【下次】Totomaru被陌生人撫摸時的反應」、「Totomaru好可愛！不過，從訓練寵物的角度來看，這個實驗很可悲，對主人的信任度會降低，所以我不推薦這行為......」。 （編輯：李惠婷）