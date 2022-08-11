2022中元節普度供品拜什麼？10大熱門公開：拜罐頭有原因

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超商、賣場推出各式餅乾組合包、零食澎湃包，餅乾零嘴奪下網友最愛祭拜品項冠軍，最主要原因還是人跟好兄弟都愛吃，且這類商品保存期限久且選擇多樣化，有些餅乾還有代表寓意，像是「綠色乖乖」象徵順行。
🟡Top 2：四果
四果指的是「四季時令水果」，比較常見的包括蘋果、梨子。數量必須使用3或5等奇數。命理師也提醒，有些水果不適合同時拜，像是香蕉、李子、梨子、棗子，有「招你來」的諧音；「一串形狀」的水果如葡萄、荔枝、龍眼也不要，有「死一整串」的不祥兆頭，可將水果一顆顆剪開再拜。另外，榴槤（流連忘返）、鳳梨（鬼旺）、釋迦（像釋迦牟尼佛）也都應避免。
🟡Top 3：金紙
相傳農曆7月鬼門開，是好兄弟離開地府到陽間放風的時間，民眾燒紙錢意味讓好兄弟有錢好過年，所以供品桌上都會擺金紙，祭拜後焚燒。不過現今環保意識抬頭，燒金紙儀式已逐漸減少，避免造成空氣和環境汙染。
🟡Top 4：三牲
三牲包含：雞、豬、魚，傳統來說，一定要選用全雞、全豬與全魚，不能將肢體分解，因為「好兄弟」會認為吃過了，因而觸怒好兄弟，這也是為了讓所有好兄弟們能吃到喜歡的部位。不過現在儀式簡化，也有人以形狀相似的三牲果凍作替代。
🟡Top 5：飲料
飲料像是麥香、波蜜都是熱門款，民間傳說拜「麥」香紅茶搭配「光」泉蜜茶，就能讓業績一飛沖天「賣光」，因此許多業務或商家供品桌經常可見。而上班族常喝的咖啡則被視為禁忌，因為咖啡喝了會提神，意謂讓好兄弟留著不走。也有命理師指出，若是拜整箱的飲料或餅乾必須拆開來，以免好兄弟整箱抱走或搶成一團。
🟡Top 6：酒類
普度有不少人會準備米酒、啤酒，有網友提醒，老闆規定不准拜葡萄酒，原因是「成串的好兄弟會群聚不肯走」。命理專家詹惟中也建議可以拜啤酒，有氣泡的飲料可以帶來好運氣，除此之外，網路說法還有星銀啤酒代表金銀財寶，拜虎牌則是咬錢來，拜零酒精是心誠則靈、確診+0。
🟡Top 7：盥洗用具
祭拜好兄弟時，都會在板凳上放半盆水和一條毛巾，有些還會放上牙膏、牙刷、漱口杯，且一定是全新的盥洗用具，讓好兄弟在進場前先稍作清潔。據說是為了避免彼此搶食造成衝突，所以藉著盥洗冷靜一下。
🟡Top 8：泡麵
普度拜泡麵的習慣從何而來？有一說法是，泡麵是為了撫慰當年陰界那一端的單身魯蛇，像是統一肉燥麵當初也是為了中元節才推出的限定產品，中元節拜泡麵的習俗便流傳至今。
🟡Top 9：罐頭
多數人都喜歡準備罐頭類來祭拜，原因是罐頭可以久放，鹹罐頭像是土豆麵筋、鮪魚罐頭、黑瓜等；甜罐頭有花生牛奶、八寶粥，都是中元人氣供品。不過，祭拜時普遍都在戶外或室溫下，炎熱高溫，若是罐頭出現膨罐或凹罐，記得別再食用。
🟡Top 10：汽水
氣泡飲料帶來好運氣，汽水類如黑松沙士、蘋果西打、可樂，都成為大眾一定會準備的供品之一，全聯。但對某些行業來說則是敬而遠之，像是醫院就不拜也不喝汽水，因為「汽」讀音似台語的「去」，感覺像叫病人回老家不吉利。