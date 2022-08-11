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子公司擬出售部分業務、處分利益近60億　樺漢股價走揚

▲工業電腦大廠樺漢科技宣布重要子公司Kontron AG於召開董事會，決議通過與 VINCI Energies S.A. 簽定出售Kontron集團部分IT Service業務協議。（圖／擷取自證交所影音）
▲工業電腦大廠樺漢科技宣布重要子公司Kontron AG於召開董事會，決議通過與 VINCI Energies S.A. 簽定出售Kontron集團部分IT Service業務協議。（圖／擷取自證交所影音）

記者許家禎／台北報導

2022-08-11 10:45:25

工業電腦大廠樺漢科技昨（10）日深夜召開重訊，宣布重要子公司Kontron AG於召開董事會，決議通過與 VINCI Energies S.A. 簽定出售Kontron集團部分IT Service業務協議，預估Kontron AG處分利益1.92億歐元（新台幣約59.34億元）。而今（11）日樺漢股價走揚，早盤10點半左右，漲6.5元，來到244.5元，漲幅2.7。另外，今日下午樺漢也將舉行法說會，預料將對Kontron AG出售部分業務做出進一步說明。

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樺漢指出，為更進一步深耕IoT技術領域之發展，並基於策略性考量，Kontron AG將出售不包括奧地利、羅馬尼亞及匈牙利市場之IT Service業務。交易相對人為VINCI Energies S.A. 為法國上市公司，其旗下包括 Axians品牌，VINCE是從事全球資通訊技術之集團公司。 

Kontron集團擬出售之部分IT Service業務於2021年營收為3.38 億歐元，EBITDA為 4,100 萬歐元。本次交易價格約為 4 億歐元，尚待交易雙方主管機關反壟斷（anti-trust）審查通過。

Kontron 集團執行長 Hannes Niederhauser表示本協議之簽署為Kontron深耕IoT市場的重要里程碑，即便擬出售之IT Service業務於2022年營收約為3.8億歐元，預計2023年獲利將顯著提升，藉由IoT利基市場的利潤優勢及該領域併購活動，2022年營運目標預計達11.2億歐元、EBITDA大於10%之目標並未改變。

Kontron 集團預計於2022年8月31日之資本市場日詳細說明新Kontron之策略與改變。

樺漢目前持有Kontron 集團27.6%，考量Kontron集團規劃轉型至毛利率更高的IoT產業，未來獲利能力將有所提升，且出售資產取得之現金將有助於改善Kontron之財務結構，樺漢對子公司Kontron集團本出售案係樂觀其成並予支持。

Kontron AG原是S&T AG，於2022年6月更名為Kontron AG，是於德國交易所掛牌之上市公司，為一家成長型之IoT公司，目前員工超過6,000人，於32個國家設有子公司。

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