子公司擬出售部分業務、處分利益近60億　樺漢股價走揚

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Kontron集團擬出售之部分IT Service業務於2021年營收為3.38 億歐元，EBITDA為 4,100 萬歐元。本次交易價格約為 4 億歐元，尚待交易雙方主管機關反壟斷（anti-trust）審查通過。
Kontron 集團執行長 Hannes Niederhauser表示本協議之簽署為Kontron深耕IoT市場的重要里程碑，即便擬出售之IT Service業務於2022年營收約為3.8億歐元，預計2023年獲利將顯著提升，藉由IoT利基市場的利潤優勢及該領域併購活動，2022年營運目標預計達11.2億歐元、EBITDA大於10%之目標並未改變。
Kontron 集團預計於2022年8月31日之資本市場日詳細說明新Kontron之策略與改變。
樺漢目前持有Kontron 集團27.6%，考量Kontron集團規劃轉型至毛利率更高的IoT產業，未來獲利能力將有所提升，且出售資產取得之現金將有助於改善Kontron之財務結構，樺漢對子公司Kontron集團本出售案係樂觀其成並予支持。
Kontron AG原是S&T AG，於2022年6月更名為Kontron AG，是於德國交易所掛牌之上市公司，為一家成長型之IoT公司，目前員工超過6,000人，於32個國家設有子公司。