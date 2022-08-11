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夏立言率團訪中　綠營要求盧秀燕「踹共」說明

▲中市議會民進黨召開記者會，抨擊夏立言在此時出訪，對不起國人(圖／柳榮俊攝2022.8.11)
▲中市議會民進黨召開記者會，抨擊夏立言在此時出訪，對不起國人(圖／柳榮俊攝2022.8.11)

記者柳榮俊/台中報導

2022-08-11 10:52:24

國民黨副主席夏立言(10)日率團出訪中國大陸，引發爭議，台中市議會民進黨團議員今(11)召開記者會痛批，夏立言擔任中市委員負責國際性活動統籌協調，在這時間點訪中完全是「舔共」，對不起國人也令人質疑是否被交辦重大任務，而盧市長只會回覆謝謝，民進黨團要求盧市府立即「踹共」出面說明。

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黨團總召江肇國指出，中國持續對台軍演武嚇期間，台中市政府國際事務委員夏立言執意訪中。是否帶有中市府的重要任務出訪中國，在夏立言出發後已近20小時，呼籲盧秀燕市長別只會以謝謝回絕採訪，務必要立即「踹共」出面說明。


副召集人王立任表示，全國都在關心國安之際，中市委員打著關心臺商與留學生的名義堅持出訪中國，調赴中，不僅時機錯誤、立場錯亂，更令人質疑若不是帶有重要任務何必這麼一意孤行，甚至不顧國民黨內的反對聲音。


議員張耀中表示，夏立言訪中令人不齒與憤怒，這配合中國進行的大外宣，向國際社會表現國人意見不一致，刻意分裂臺灣社會。


議員施志昌表示，我們需要解決問題的市長，而不是只會說謝謝的市長。夏立言是臺中市政府聘請的國際委員，施志昌質疑此次出訪是否要幫臺中市政府帶什麼訊息給中共。黃守達表示，敏感時期出訪中國，背後的目的可議而盧市長也難辭其咎，市民已經無法期待只會說謝謝的市長。


陳淑華議員說，夏立言出訪中國的行為對不起保家衛國的國軍，而面對美豬議題的盧秀燕市長嗆聲宏亮，對夏立言卻遲遲不回應，甚至對中國軍演更是噤聲。


議員何文海、張玉嬿、蕭隆澤、陳世凱嚴厲譴責國共一家親的行為，並且嚴正要求盧秀燕市長立即出面說清楚、講明白，給國人市民一個交代。

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