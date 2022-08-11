抓鬼出動！綠控夏立言銜任務訪中　盧秀燕8個字回應

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民進黨台中市議會黨團今開記者會抨擊盧秀燕閃躲，並指夏立言是台中市政府聘請的國際關係委員會委員，依過去查到的資料，夏就是中市府和中國聯絡的窗口。市府聘請的委員在敏感時機去中國，盧秀燕會不知情嗎？夏立言是否銜著什麼交辦事項出訪？盧有無拜託夏立言跟中國傳話、討論什麼事情？
民進黨團總召江肇國批評，市府委員選在對台軍事演練的時間點去中國訪問，目的、動機皆可議，盧秀燕難辭其咎，不能只靠一句「謝謝」就想切割。
盧秀燕今（11）日上午訪視建國市場中元普度供貨情形，她受訪時表示，昨天媒體詢問的是國民黨黨務，市政期間她依例不談黨務，但今天有人反映夏立言是台中市政府的國際事務委員，自己就要特別表示態度。
盧秀燕說，當初聘夏立言擔任國際事務委員，是因夏是優秀的外交官，曾任多國大使及外交部次長，市府借重他豐富的國際經驗發展國際事務，對於正值中共演習威脅台灣，夏選擇這時候出訪，她認為「時機不宜，徒增困擾」。
民進黨台中市議員參選人曾威、林義偉今準備符咒、鈴鐺，前往國民黨台中市黨部抗議，要為台灣和台中斬妖除魔。兩人指夏立言無視國人、國軍、國家安全，根本是台中的內鬼！盧秀燕應該立即撤銷夏立言職務，不要讓台中跟著國民黨一起跪！
國民黨台中市黨部則回應，時值市黨部辦理普渡，歡迎各界一起來贊普、化戾氣為祥和。民進黨籍議員參選人為了蹭聲量、幫忙轉移焦點而來，還不如關心最近聲量最高的抄人堅。國民黨批評，總統蔡英文向對岸喊話「開放對話」，但別人對話就是中共同路人，綠營要不要先回去問問蔡英文再來？