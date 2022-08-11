周杰倫、陳冠希曾為她瘋狂 《頭文字Ｄ》夏樹如今長這樣
天王周杰倫出道多年，至今在歌迷心目中的地位仍然屹立不搖，不僅在音樂上有一番成就，2005年周杰倫與陳冠希、余文樂等人共同主演電影《頭文字Ｄ》，也取得亮眼的成績，而當年飾演該電影女主角「茂木夏樹」的日本女星鈴木杏，以清新單純的氣質深入人心，周杰倫與陳冠希都曾經為她瘋狂，如今17年過去了，鈴木杏的最新近況也曝光。
童星出身的鈴木杏，10歲就演出了推理劇《金田一少年事件簿特別版》，其出色的演技讓她被譽為日本演藝界的潛力股，還獲得了多項獎項。後來鈴木杏來台參演《頭文字Ｄ》，飾演周杰倫的女朋友，她水汪汪的大眼睛以及精緻的臉蛋，清新的氣質還自帶「初戀感」，收服了一大票觀眾，連周杰倫及陳冠希都曾跟她傳過緋聞。近日鈴木杏主演的日劇《請填補空白》迎來完結篇，鈴木杏也在IG上曬出與童星齊藤拓彌的合照。
如今17年過去，鈴木杏現在跨足藝術圈，致力於藝術創作，也時常在個人社群媒體上分享她的作品，鈴木杏也於7月26日在日本東京舉辦首次個人畫展。今年35歲的鈴木杏，剪了一頭俐落短髮，穿搭風格轉為文青極簡風，身材依舊纖細，妝容也是清新淡雅，造型雖與過去不太相同，卻也依舊充滿個人特色。