海軍骨董船監控共艦！專家：強化軍事投資造6000噸軍艦

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邱顯智表示，這次的軍演，凸顯我國談了數十年的國防改革不能再等下去，國防部必須採取有效手段來革新。他指出，最重要的第一步，就是提出具體的短中長期目標。在這次解放軍軍演中，國軍是用老舊的船艦去牽制解放軍，所以應落實國防自主、國艦國造，不應該放任計畫一再延宕。中期目標，則應該考慮增加國防預算，以及落實文人部長的規定。
邱顯智也指出，隨著共軍機艦頻頻越過海峽中線，陸軍越來越重要，但在這麼危急的時刻，卻有陸軍單位接到通報，落實練習軍歌及陸軍伸展操，顯示國軍浪費了太多時間在無意義的練習及外務上，比如去接1922電話等，高層應該重視這個現象，不要再浪費國軍的時間。
邱顯智也再度呼籲國防部，應要延長義務役役期，同時改革訓練，甚至可以去整合民間的訓練資源，讓女性也納入多元形式的義務參與，以擴增國軍的整體戰力。
王婉諭表示，比起實質傷害，中共這次軍演的目的更是心理戰，一旦塑造一種「軍演都撐不住，開戰更守不住」的氛圍，再加上國內部分親中黨派的渲染，就可能會導致投降主義蔓延於台灣社會當中。舉例來說，國民黨高層在這樣的敏感時機，卻仍又宣佈副主席夏立言赴中國，就令人非常不解。
王婉諭呼籲，為考量整體社會安定，且避免暴露國軍觀測能力的前提下，國防部仍應在專業判斷下，適當以簡圖公開重要資訊。王婉諭也呼籲，國防部應改變過去被動回應的作風，重新建立與大眾溝通對話的管道，定期透過記者會，公開說明中共行動，並且主動回應各界質疑，避免國人經由他國公開資訊才獲知的窘境。
蔡明憲部長接著表示，過去幾天蔡英文總統雖有針對飛彈試射發表談話，但並沒有面向國際媒體的國際記者會，導致國際媒體反映台灣政府的反應與態度過於模糊。舉例而言，在四顆飛彈落在日本的專屬經濟區後，日本首相岸田文雄便即刻在記者會上表達嚴正抗議，政府針對中共此次軍演及騷擾，應該召開總統層級的國際記者會，以表明臺灣的態度及防衛決心。
蔡明憲也重申延長義務役役期的重要性，指出國家安全的時程不應被政黨選舉所左右，而應該超越黨派政治，並針對國民黨副主席夏立言昨日前往中國一事，表達支持陸委會進行比勸阻更有力的作為。
蘇紫雲指出，國軍在這次緊張情勢中面臨極大的壓力，非常辛苦，除了要面對中共的疲勞戰術，更因為兩軍船艦的年紀差異頗鉅，中共船齡平均為10年，但我國船齡已屆「熟齡」，兩軍船艦相互會車時，國軍的艦長展現了高超的決策及勇氣。他強調，文人與軍人是一個聯合團隊，軍人已經展現了勇氣，文人也應該跟上，合理增加國防預算，並將特別預算應該常態化，畢竟有國防，才有外交的話語權。
蘇紫雲認為，我國的國防預算應增加至4800億新台幣，但是軍事投資少，海軍難以用老舊的船艦應付共艦，雖然反艦飛彈是很划算的投資，但仍應該建6000噸級的軍艦，要給海軍資源面對共軍威脅。
蘇紫雲指出，透過這次對台文攻武嚇，台灣獲得民主國家的支持，中國卻自己證明了中國威脅論。而隨著軍事對抗告一段落，灰色衝突的對抗，也就是海上交通線的對抗已經開始。