盧秀燕行銷台中優質農特產　力挺農漁民

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盧秀燕表示，建國市場是中部最大的傳統市場，有「市民廚房」稱號，中元節是市場非常重要的節日，很多民眾會準備食品祭拜好兄弟，所以她特別至建國市場關心攤商生意及民眾採買情形，據攤商好友及經發局提供的資料顯示，今年供貨充裕，價格也算平穩，大家生意也有回升。
經發局表示，建國公有零售市場是大台中最具指標性的傳統市場，為充分供應民間祭祀需求，攤商們準備各類商品，琳琅滿目，貨量十足，價格平穩，選擇性高，各項應節水果如木瓜、梨、紅龍果、西瓜等均可充分供應；水產品適逢養殖吳郭魚、虱目魚、鱸魚及石斑魚產期，價格實惠，可滿足消費者需求，加上建國市場也有電商平台，民眾可上市場網站直接選購下訂，宅配到府，提供消費者更多元服務。
經發局表示，盧市長以實際行動支持在地農產品，如力挺農民劉申權花費20年成功培育全台首顆本土品種「寶島甘露梨」，堪稱「高接梨中的LV」，不僅香甜可口，果實可食率更超過90%，果心小，重達約1.5台斤，水分飽滿，十分清甜還有甘蔗香味，不需泡鹽水就可保鮮。
經發局指出，盧市長上任以來，積極投入台中市各公有市場設備更新、環境優化，尤其建國市場是台中主要示範市場之一，為逐年改善市場內通風設備，107年度完成全區設置53座大型排風扇，108及109年間又陸續增設17台水冷扇，今年6月於市場B、C區又新增10台水冷扇，總共安裝27台水冷扇，強化各區空氣對流效果，加速市場內熱氣排出，有效緩解市場內悶熱現象。
農業局表示，台中農產品批發市場8月上旬蔬菜每日供應量平均約為215公噸，平均交易價格每公斤約25元；水果每日平均交易量592公噸，平均交易價格每公斤約37元；魚貨每日供應量約47公噸，平均價格每公斤153元；毛豬每日供應量約208公噸，平均價格每公斤84元。整體供應量及價格皆屬合理穩定，未受外銷中國大陸受阻事件影響。