盧秀燕行銷台中優質農特產　力挺農漁民

中元節民俗重要節日，台中市長盧秀燕今 (11) 日前往建國市場關心民眾採買及物資供應情形，以實際行動力挺在地農產品。盧秀燕表示，明天就是中元節，呼籲所有市民及全國民眾「食當季、買當季！」，台灣的肉品、農產品都是最好的，希望大家多採購使用國產品。

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盧秀燕表示，建國市場是中部最大的傳統市場，有「市民廚房」稱號，中元節是市場非常重要的節日，很多民眾會準備食品祭拜好兄弟，所以她特別至建國市場關心攤商生意及民眾採買情形，據攤商好友及經發局提供的資料顯示，今年供貨充裕，價格也算平穩，大家生意也有回升。

經發局表示，建國公有零售市場是大台中最具指標性的傳統市場，為充分供應民間祭祀需求，攤商們準備各類商品，琳琅滿目，貨量十足，價格平穩，選擇性高，各項應節水果如木瓜、梨、紅龍果、西瓜等均可充分供應；水產品適逢養殖吳郭魚、虱目魚、鱸魚及石斑魚產期，價格實惠，可滿足消費者需求，加上建國市場也有電商平台，民眾可上市場網站直接選購下訂，宅配到府，提供消費者更多元服務。

經發局表示，盧市長以實際行動支持在地農產品，如力挺農民劉申權花費 20 年成功培育全台首顆本土品種「寶島甘露梨」，堪稱「高接梨中的 LV 」，不僅香甜可口，果實可食率更超過 90% ，果心小，重達約 1.5 台斤，水分飽滿，十分清甜還有甘蔗香味，不需泡鹽水就可保鮮。

經發局指出，盧市長上任以來，積極投入台中市各公有市場設備更新、環境優化，尤其建國市場是台中主要示範市場之一，為逐年改善市場內通風設備， 107 年度完成全區設置 53 座大型排風扇， 108 及 109 年間又陸續增設 17 台水冷扇，今年 6 月於市場 B 、 C 區又新增 10 台水冷扇，總共安裝 27 台水冷扇，強化各區空氣對流效果，加速市場內熱氣排出，有效緩解市場內悶熱現象。