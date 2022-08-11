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來禾馨生小孩可賺3倍　向17家保險公司詐保逾6738萬元

▲圖／翻攝自林思宏醫師臉書
▲圖／翻攝自林思宏醫師臉書

記者潘千詩／台北報導

2022-08-11 12:16:532022-08-11 12:23:40

台北地檢署偵辦禾馨涉詐保案今（11）日偵查終結，檢方查出，禾馨醫療集團旗下5家診所，對外以產婦僅花10多萬元生產，可幫忙理賠40多萬元作為宣傳，招攬生意，並涉嫌協助80名產婦向17家保險公司申請醫療給付，共詐領6738萬元保險金，經受害的宏泰人壽察覺提告後，檢方依詐欺、偽造文書等罪，起訴營運長林思宏等109人。

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檢方查出，為提高產婦來禾馨生產之誘因及診所營業額，自診所開始接生以來，即提供產婦修改收據項目、金額的服務，將不在保險理賠範圍的費用灌到醫師手術費、無痛分娩等項目中；另外，產婦根據自身考量，包含怕痛、擔心吃全餐等理由而「自願性」或「選擇性」剖腹產，並無胎位不正等醫療上須剖腹產之原因，將無法申請理賠，禾馨也任由願意協助產婦的醫師開立不實診斷證明書，供產婦向保險公司申請理賠。

檢方表示，產婦們、網路媽媽群組、保險業務員等得知禾馨可協助開立不實診斷證明書及收據之服務，即便費用較其他醫療院所還高，然而產婦一方面可享受高檔醫療及住院服務，又可將剖腹產費用轉嫁保險公司支付，搭配實支實付醫療險，部分保險公司接受副本理賠，讓同一剖腹行為至少可獲得3張保單理賠金，非但可填補生產花費，還可賺得月子中心費用，保險業務員以此做為招攬，產婦門趨之若鶩。

檢方查出，一次剖腹產手術要15萬元，卻可向保險公司請領45萬元理賠，有遠住台東的產婦，為賺取上百萬保險金，即使舟車勞頓也要來禾馨生產。

因禾馨非自願剖腹病例過多，多家保險公司懷疑診所配合產婦詐保進而報案。檢警去年清查，從2018年起迄今，可能有近百名產婦透過禾馨開具的胎位不正、臍帶繞頸等不實診斷證明，以非自願剖腹名義，詐領保險給付，初估金額逾3000萬元。

台北地檢署今年初指揮刑事局發動2波搜索，約談醫師、產婦及保險業務員等人到案，訊後諭令禾馨集團營運長林思宏500萬交保、另4名醫師吳孟宗、林冠宏、薛雅蓮、黃貴帥以100萬到300萬不等金額交保，檢方11日將全案偵結起訴，認定詐保金額為6738萬3533元，依詐欺、偽造文書等罪，起訴林思宏等5名醫師、職員10人、保險業務及經紀員19人、產婦80人，總計109人，建請對5名醫師從重量刑，並宣告沒收不法所得。

被害的保險公司包括宏泰、元大、台灣、遠雄、全球、三商美邦、富邦、中國、國泰、南山、新光、國際康健、富邦產險、友邦、台新、保誠、安聯等公司。

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