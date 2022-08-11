來禾馨生小孩可賺3倍　向17家保險公司詐保逾6738萬元

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檢方表示，產婦們、網路媽媽群組、保險業務員等得知禾馨可協助開立不實診斷證明書及收據之服務，即便費用較其他醫療院所還高，然而產婦一方面可享受高檔醫療及住院服務，又可將剖腹產費用轉嫁保險公司支付，搭配實支實付醫療險，部分保險公司接受副本理賠，讓同一剖腹行為至少可獲得3張保單理賠金，非但可填補生產花費，還可賺得月子中心費用，保險業務員以此做為招攬，產婦門趨之若鶩。
檢方查出，一次剖腹產手術要15萬元，卻可向保險公司請領45萬元理賠，有遠住台東的產婦，為賺取上百萬保險金，即使舟車勞頓也要來禾馨生產。
因禾馨非自願剖腹病例過多，多家保險公司懷疑診所配合產婦詐保進而報案。檢警去年清查，從2018年起迄今，可能有近百名產婦透過禾馨開具的胎位不正、臍帶繞頸等不實診斷證明，以非自願剖腹名義，詐領保險給付，初估金額逾3000萬元。
台北地檢署今年初指揮刑事局發動2波搜索，約談醫師、產婦及保險業務員等人到案，訊後諭令禾馨集團營運長林思宏500萬交保、另4名醫師吳孟宗、林冠宏、薛雅蓮、黃貴帥以100萬到300萬不等金額交保，檢方11日將全案偵結起訴，認定詐保金額為6738萬3533元，依詐欺、偽造文書等罪，起訴林思宏等5名醫師、職員10人、保險業務及經紀員19人、產婦80人，總計109人，建請對5名醫師從重量刑，並宣告沒收不法所得。
被害的保險公司包括宏泰、元大、台灣、遠雄、全球、三商美邦、富邦、中國、國泰、南山、新光、國際康健、富邦產險、友邦、台新、保誠、安聯等公司。