LINE接到「幫我收一下簡訊」都是假的！帳號恐被盜要不回
簡訊認證碼詐騙事件頻傳，詐騙集團以LINE或其他社群網站與通訊軟體為管道，向被害人騙取LINE所傳送的4位數簡訊認證碼，並藉此盜用被害人LINE帳號。對此，LINE官方再次發出警告：LINE官方沒有推出任何「輔助認證」機制、聊天室傳送的「LINE認證連結」都假的、簡訊認證碼不要給任何人，否則帳號會被偷走，請用戶提高警覺！
LINE官方指出，有被害人碰到詐騙集團假冒成親友，透過LINE、Facebook Messenger或Instagram等通訊軟體，傳送「我換手機了，沒你號碼，你號碼多少？」等類似訊息，詢問被害人的電話號碼。一旦被害人誤信對方並告知手機號碼後，對方便會傳來「新手機的LINE無法正常使用，需要好友輔助驗證，用你手機幫我接收一下簡訊。」以騙取被害人提供LINE所傳送的4位數簡訊認證碼。一旦告知簡訊認證碼，詐騙集團就能用手機號碼註冊一個新的帳號，接著你原本的LINE帳號就再也無法使用了。
若遇到親朋好友透過LINE詢問簡訊認證碼，請提高警覺，很有可能對方的LINE帳號可能已經遭到冒用，請請不要回覆該訊息，透過電話等其他聯絡管道向本人確認，接著請盡速向LINE通報檢舉(方式：點選聊天畫面右上方的向下箭頭，再點選聊天設定 > 檢舉)
當詐騙集團成功盜到手機號碼與簡訊認證號碼之後，便會利用用戶的手機號碼註冊一個新的LINE帳號，將新帳號設定成該名用戶的個人圖片與姓名，並假冒與親友搭話騙取金錢或再次盜取帳號，無止盡的擴張。請注意！LINE經由簡訊所傳送的4位數認證碼（SMS認證碼），就跟任何帳號密碼一樣重要，請勿告知任何人，LINE絕對不會出現任何他人需使用另一人的簡訊認證碼的情況。