王世堅都挨批中共同路人！黃珊珊叫屈：他個性耿直有勇氣
民進黨桃園市長參選人林智堅，遭到台大學術倫理委員會認證碩士論文抄襲，不過身兼民進黨主席的總統蔡英文則出面呼籲，要求黨內同志力挺林智堅，也引發黨內正反兩方議論。其中民進黨資深黨員、「頭號柯黑」台北市議員王世堅，則因為公開表示「台大有崇高的學術地位，學術是國家的基石，選舉、政治都不應該去碰」，就遭到民進黨的支持者抨擊為「中共同路人」。對此曾為議員同事的副市長黃珊珊也為王世堅叫屈，強調他個性耿直、講話很有勇氣。
黃珊珊今（11）日上午接受媒體訪問時，被問到林智堅論文案中，就連資深議員王世堅都遭到黨內砲轟一事，黃珊珊則為王世堅緩頰，強調他的個性相當耿直，講話也非常有勇氣，「對就是對，不對就是不對，我覺得政黨不能黨同伐異。」黃珊珊直言，政黨裡面有不同的意見很正常，但現在政黨看起來像幫派，不管怎麼樣就是不能有不同意見，「如果是政黨裡面沒是非，就跟幫派沒兩樣。」
黃珊珊強調，為了一個人的論文攻擊全國最高學府，是一件瘋狂的行為與舉動，「我想全世界都不會有人因為一個學生，他在學校一個不清不楚的事情，去攻擊整個學校。」黃珊珊說，自己身為台大人，也認為其他台大人應該要站出來，「什麼叫台大人都叫中共同路人？你只剩下政治，沒有是非。」