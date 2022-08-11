快訊／本土確診增22,650例！死亡+44例、境外+259例

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指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為26例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、34例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月10日至8月8日，死亡日期介於5月25日至8月8日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增259例境外移入個案中，為129例男性，130例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(8例)，加拿大(6例)，柬埔寨、緬甸、香港、泰國、德國及美國(各1例)移入，另239例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至8月10日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,294,069例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,461,016例排除)，其中4,824,550例確診，分別為22,574例境外移入，4,801,922例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,342例COVID-19死亡病例，其中9,327例本土，個案居住縣市分布為新北市2,021例、臺北市1,061例、臺中市925例、高雄市860例、臺南市728例、桃園市705例、彰化縣545例、屏東縣391例、雲林縣286例、南投縣275例、苗栗縣216例、嘉義縣211例、基隆市210例、宜蘭縣187例、嘉義市及花蓮縣各151例、新竹縣144例、臺東縣137例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。