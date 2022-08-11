肯尼NOW星球／兒子驚喜現身！爆料高景炎轉隊淚崩爆哭？

我是廣告 請繼續往下閱讀
高景炎上個月宣布離開新竹攻城獅，投身鋼鐵人懷抱，他也在本集節目中談及鋼鐵人的近況及選秀新秀的未來發展，並透露新球季仍會主打呂政儒及周儀翔帶領林郅為、張伯維和新秀們的陣容，希望在新教練團的「鐵血訓練」下帶來全新風貌。
配合本週父親節，高景炎也在節目中細數國內外的籃球父子檔，首先提及的絕對是前陣子在亞洲盃打出代表作的林庭謙，及他的父親「小羊哥」林正明教練，林庭謙在父親的薰陶下，從小就接受完善的籃球訓練及科學化訓練，包含現台鋼獵鷹教頭劉孟竹都是他的個人訓練師之一，加上國中畢業就到國外受訓，現在已成為中華隊主力選手，並成為CBA天津隊的當家球員。
籃球博士鄭志龍及他的兒子鄭騏寬也是台灣籃球圈著名父子檔，「龍哥」擁有天生神力，球員時期急停跳投的能力無人能解，鄭騏寬也繼承他的身手展現絕佳的籃球天賦。
視野轉到國外，名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）與他的兒子謝里夫（Shareef O’Neal）、「老勇士」瑞克貝瑞（Rick Barry）和他的三個兒子，跟勇士招牌球星柯瑞父子檔Dell Curry和Stephen Curry、湯普森父子檔Mychal Thompson和Klay Thompson都是NBA知名的籃球世家。
本週節目，高景炎就讀臺藝大的大兒子高宏權也來到攝影棚，送上親自挑選的禮物，但他究竟吐槽了什麼讓肯尼哥直言「有點過分」？為心中的「最佳ＧM」挑選了什麼父親節禮物？為何一出場就戴著夢想家球員錢肯尼的面具？又爆了什麼料讓肯尼哥好尷尬？獨家內容都在本週的《肯尼NOW星球》。