電金齊點火！台股收盤漲258點　蘋概股表現亮眼

美國7月消費者物價指數（CPI）優於預期，顯示通膨降溫，使美股昨（10）日四大指數皆走揚，台北股市今（11）日盤中最高漲265點，來到15204點，終場漲258點，收在15197點，漲幅1.7%，成交金額擴大到2189億元。權值股台積電是大盤攻高要角，終場漲14元，收在514元。另外，金融股也紅通通，同樣也是拉抬大盤的重心。
受到美股走高激勵，亞股今日也大致走高，韓股約漲1%以上，陸港股同樣漲逾1%，唯日股走弱。而台北股市今日開盤漲148.57點，加權股價指數以15087.59點開出，早盤收復萬五大關，盤中最高漲265點，終場漲258點，收在15197點，漲幅1.7%，成交金額擴大到2189億元。
權值股台積電終場漲14元，收在514元，漲幅2.8%。聯電漲3%多，來到41.7元。其他重要電子股也點火助攻，鴻海上修全年展望，股價強漲近3%，收在113元。南亞科、華碩、和碩、國巨、英業達、力積電、日月光漲1到3%。群創漲逾4%、友達則漲6%以上，旺宏與世界先進漲5%上下。
金融股同樣吹起反攻號角，臺企銀、富邦金、台新金、華南金、聯邦銀、開發金、群益證、兆豐金、王道銀行、三商壽、元大金、新光金、中信金、彰銀漲幅2%以上。另外，蘋概股也不遑多讓，中光電、陽程、力旺飆漲停，台表科與力鵬漲逾6%。