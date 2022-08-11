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賴琳恩辣曬性感深V床照！老公陳乃榮霸氣發言

▲賴琳恩總是大方展現自己的好身材。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）
▲賴琳恩總是大方展現自己的好身材。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）

實習記者黃沛晴/綜合報導

2022-08-11 17:00:00

女星賴琳恩與演員陳乃榮在2016年結婚，兩人時常高調放閃曬恩愛，甜蜜穩定的感情羨煞眾人。賴琳恩擁有深邃的五官，一雙濃眉大眼電暈紛絲，不僅如此，她前凸後翹的曲線更是惹火，也總是大方展現自己的好身材。昨（10）日賴琳恩在臉書上辣曬自己的性感床照，引發網友一陣讚嘆，老公陳乃榮也現身留言區。

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▲賴琳恩辣曬性感床照。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）
▲賴琳恩辣曬性感床照。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）
▲賴琳恩（右）與閨蜜（左）一同出遊，兩人坐在床上大露香肩。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）
▲賴琳恩（右）與閨蜜（左）一同出遊，兩人坐在床上大露香肩。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）
近日賴琳恩與閨蜜一同出遊，躺在床上拍下性感的照片，只見她身上僅披著浴袍，露出白皙的上背以及纖細的美腿，她也對著鏡頭回眸擺出嬌媚的表情，曼妙的曲線非常惹火。另一張照片則是賴琳恩與閨蜜一同坐在床上，兩人皆穿著白色的浴袍大露香肩，胸前深邃的事業線一覽無遺。

賴琳恩在貼文中寫下：「你身邊有沒有這種朋友？出去玩很喜歡幫你拍照（而且都指定要拍性感照），拍完還會邊欣賞邊說『哎唷～我拍的真好！好美喔～』」，釣出老公陳乃榮現身霸氣留言：「那是我在工作，不然我拍的更好！」，賴琳恩則逗趣回應老公：「可是每次你拍完，我都會懷疑自己。」，兩人隔空對話放閃，好感情羨煞旁人。

▲賴琳恩（右）與老公陳乃榮（左）的好感情羨煞眾人。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）
▲賴琳恩（右）與老公陳乃榮（左）的好感情羨煞眾人。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）
賴琳恩喜歡穿性感的服飾展現自己的好身材，陳乃榮不但不會生氣，反而喜歡替老婆拍照紀錄下美麗的模樣，更不介意太太將照片放上社群媒體與網友分享。賴琳恩性感照一發出，網友紛紛留言大讚，「嗶嗶嗶～太犯規了啦」、「這身材會讓人噴鼻血啦」、「太性感了，會想撲倒唷」、「我不在乎誰拍的，只要有你美照就可以了」。

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