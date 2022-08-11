死亡＋44！3歲男童送醫隔天併發腦炎亡 有先天神經病史
中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增22,909例COVID-19確定病例，分別為22,650例本土個案及259例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。而最年輕的死亡個案是位年僅3歲的男童，7月31號確診，8月5號因持續發燒送急診，8月6號便病情惡化，腦炎併發多重器官衰竭而亡。
指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為26例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染，41例具慢性病史、其中34例未打滿3劑COVID-19疫苗。
比較值得注意的年輕死亡個案是位年僅3歲的男童，醫療應變組副組長羅一鈞說明，該男童本身患有先天神經系統疾病，7月31號確診後在家服藥居隔，8月5號因持續發燒送急診，檢查發現大腦腫脹、多重器官異常與代謝性酸中毒等症狀，懷疑是腦炎，收治加護病房插管並給予瑞德西韋等藥物救治，不幸8月6號便病情惡化，腦炎併發多重器官衰竭而亡。（編輯：倪浩軒）
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