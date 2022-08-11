病媒蚊叮咬當心誘發日本腦炎！　防疫醫師授「防蚊秘訣」

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這些成分防蚊藥劑 真正有效防蚊
王仁甫分享，因為平時熱愛與家人從事戶外活動，加上家中小孩容易因為蚊蟲叮咬而起水泡，此外工作出外景節目時容易到蚊蟲較多的環境，所以他對於防蚊特別謹慎，都會隨身攜帶樟腦油或是香茅油抗蚊。
不過，顏嘉嫺醫師提醒，防蚊用品建議挑選政府主管機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，才能真正有效防蚊，預防病媒蚊叮咬。
增3例日本腦炎病例 住家位於高風險場所
另疾管署今日公布國內再新增3例日本腦炎確定病例，分別位於高雄市、彰化縣及雲林縣（各1例），其中高雄市40多歲女性為該市首例，7月19日因反覆發燒、意識不清等症狀，經就醫通報後確診，目前住院治療中。
由於個案住家周圍有多處豬舍及水稻田等高風險場所，為降低疫情風險，衛生單位已針對個案住家及周圍高風險場所進行誘蚊燈懸掛等防治措施，同時加強對當地民眾之衛教宣導。
預防日本腦炎 牢記這些要點
日本腦炎主要經由病媒蚊傳播，顏嘉嫺醫師提供日本腦炎預防方法，包括：適齡幼兒及居住地或工作場所接近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險場域之成人依建議時程接種日本腦炎疫苗；日常生活中儘量避免於黃昏、黎明病媒蚊活動高峰時段，在上述高風險環境附近活動，若無法避免，應穿著輕便的淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府主管機關核可防蚊藥劑等落實各項防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，降低被感染風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54732
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