Disney+新方案價格不變增廣告！12/8實施 台灣尚未跟進
之前網路盛傳影音串流平台Disney+會有內含廣告的資費方案，Disney+官方正式宣佈，將於12/8在美國地區推出新的方案，原本7.99元美金的方案將會包含廣告，無廣告的費用則需要到10.99元美金才能享受得到，此舉無疑就是變相漲價，原本7.99就能有無廣告版本，現在要多3元美金才能免除廣告，但台灣Disney+是否會同步跟進，目前尚未有相關回應。
Disney+之前網路盛傳的版本為有廣告的版本可能會調降月租費用，而Disney+官方新增的方案卻是原本基本方案月租費為7.99元美金，但會含有廣告內容，如果想要繼續享受沒有廣告的快感，費用要再往上加，高級訂閱資費為10.99元美金，不只如此，原本基本方案也不再適用年繳，只有高級訂閱才可有109.99美元的年繳優惠，等於是一個月9.16美元。目前只有美國地區率先先公佈，其他地區包含台灣是否會跟進比照辦理，台灣官方尚未有相關回應。
雖然台灣還沒有公布是否跟進，但在Disney+的FB討論區也引起熱議，「開始割韭菜了！」、「跟YouTube學壞了是不是。」、「付費就是沒廣告，結果現在想沒廣告要再加價！」、「再來可能各大串流齊漲」、「看來會有大量退訂潮」、「花錢看廣告？」